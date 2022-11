Black Friday TV : les meilleures promotions restantes

BLACK FRIDAY TV. Après la fin du Black Friday et du Cyber Monday, quelques promotions de TV, qui s'étalent sur différents budgets, restent à saisir. Si vous souhaitez vous procurer une bonne TV à un bon prix, il n'est encore pas trop tard.

Black Friday 2023 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les produits High-Tech sont souvent trouvés à des prix réduits durant le Black Friday. Cette période de réduction en revanche, n'est pas limitée à une seule date car quelques offres s'étendent des semaines après la fin du Black Friday. Dans cette page spéciale "Black Friday TV", retrouvez les meilleures offres sur les télévisions dénichées par la rédaction de Linternaute.com. OLED, 4K, HD, vous trouverez forcément celle qui vous convient parmi les différents modèles en promotion. Les réductions sont valables sur toutes tailles d'écran 50, 55 ou même 70 pouces. À quelques semaines de Noël, il est temps de profiter de ces petits prix et de craquer.

Toutefois, pour trouver une bonne affaire, et avant de débourser des centaines d'euros, comparez les prix des téléviseurs sur différents sites. Vous pourrez trouver celui qui présente les promotions les plus intéressantes et saurez vers qui vous tourner. Avec cet article, nous comparons déjà pour vous les prix des meilleures télévisions, allant du haut de gamme aux prix les plus abordables.

Où se trouvent les promos restantes ?

Pour cette période "Post Black Friday", nous vous proposons tout d'abord une sélection des meilleures offres des TV qui ont profité (ou profitent toujours) de réductions Black Friday/Cyber Monday, toutes catégories confondues. Notre page vous liste ensuite les meilleurs bons plans qui restent, de marque ou de technologie. Les rabais proviennent de cybermarchands aussi divers qu'Amazon, Rakuten, Boulanger, Rue du Commerce, la Fnac ou encore Cdiscount, et vont chercher chez de nombreuses marques : Sony, Samsung, Philips, Xiaomi, LG, Hisense. Alors, que vous cherchiez une télévision QLED ou OLED ; Full HD, UHD ou 4K ; avec HDR ou non, vous devriez trouver votre bonheur !

TV OLED Samsung QE55S95B Neuf à partir de 1418,61 € Amazon 1649,00 € 1418,61 € Voir

Rakuten 1437,78 € Voir

Fnac 1987,00 € 1447,00 € Voir

Ubaldi 1507,00 € Voir

Cdiscount 1601,69 € Voir

Materiel.net 1699,00 € Voir

LDLC.com 1990,00 € Voir

Boulanger 1990,00 € Voir

Darty 1999,00 € Voir

Leclerc 2039,00 € Voir

La Redoute 2090,00 € Voir

Galeries Lafayette 2090,00 € Voir

TV UHD 4K 70" PHILIPS 70PUS7906 Ambilight ANDROID Neuf à partir de 749,00 € Rakuten 749,00 € Voir

Electro Dépôt 749,00 € Voir

Amazon 907,46 € Voir

Fnac 917,80 € Voir

Darty 926,89 € Voir

Ubaldi 999,00 € Voir

TV QLED Tcl 55C825 Mini Led Android TV Neuf à partir de 789,00 € Occasion à partir de 1000,00 € Rakuten 789,00 € Voir

Electro Dépôt 789,00 € Voir

Leclerc 1014,00 € Voir

Amazon 1276,35 € Voir

Cdiscount 1772,00 € Voir Rakuten 789,00 € 1000,00 € Voir

TV OLED Lg OLED55C2 Neuf à partir de 1239,00 € Occasion à partir de 1138,87 € Rakuten 1239,00 € Voir

Amazon 1999,00 € 1288,00 € Voir

Fnac 1384,00 € 1289,00 € Voir

LDLC.com 1379,00 € Voir

Materiel.net 1389,00 € Voir

Galeries Lafayette 1490,00 € 1390,00 € Voir

Darty 1399,00 € Voir Rakuten 1239,00 € 1138,87 € Voir

Fnac 1384,00 € 1399,00 € Voir

TV OLED LG OLED55G26LA 55" 4K UHD (2160p) Neuf à partir de 1434,00 € Fnac 2084,00 € 1434,00 € Voir

Rakuten 1449,00 € Voir

Ubaldi 1490,00 € Voir

Boulanger 1690,00 € 1490,00 € Voir

Galeries Lafayette 1690,00 € 1490,00 € Voir

Darty 1499,00 € Voir

Amazon 2499,00 € 1549,00 € Voir

Cdiscount 1675,03 € Voir

La Redoute 1690,00 € Voir

Materiel.net 1799,00 € Voir

LDLC.com 1799,00 € Voir

TV QLED SAMSUNG 65Q80B 2022 Neuf à partir de 998,00 € Darty 998,00 € Voir

Amazon 1999,00 € 1139,00 € Voir

Fnac 1214,12 € Voir

Cdiscount 1215,22 € Voir

La Redoute 1240,02 € Voir

Rakuten 1255,71 € Voir

Ubaldi 1269,00 € Voir

Electro Dépôt 1499,00 € Voir

Leclerc 1619,00 € Voir

Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa (avec boutons de contrôle de la TV) | Appareil de streaming HD Neuf à partir de 39,46 € Occasion à partir de 30,00 € Amazon 39,99 € Voir

Cdiscount 39,90 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Electro Dépôt 39,99 € Voir

Fnac 41,94 € Voir

La Redoute 39,99 € Voir

Darty 39,46 € Voir

Galeries Lafayette 39,99 € Voir Rakuten 39,99 € 30,00 € Voir

Meilleures TV HD à moins de 1000 euros

Il est souvent possible de réaliser des économies sérieuses sur des télés vendues à plus de 1000 euros et proposées à des prix plus attractifs durant même après cette période de Black Friday. Sur le marché des TV HD à moins de 500 euros, les promotions sont également assez intéressantes.

TV LED PHILIPS 55PUS8897/12 ANDROID 4K UHD AMBILIGHT Neuf à partir de 884,99 € Fnac 984,00 € 884,99 € Voir

Darty 999,99 € Voir

Rakuten 1079,00 € Voir

TV UHD 4K 70" PHILIPS 70PUS7906 Ambilight ANDROID Neuf à partir de 749,00 € Rakuten 749,00 € Voir

Electro Dépôt 749,00 € Voir

Amazon 907,46 € Voir

Fnac 917,80 € Voir

Darty 926,89 € Voir

Ubaldi 999,00 € Voir

TV QLED Tcl 55C825 Mini Led Android TV Neuf à partir de 789,00 € Occasion à partir de 1000,00 € Rakuten 789,00 € Voir

Electro Dépôt 789,00 € Voir

Leclerc 1014,00 € Voir

Amazon 1276,35 € Voir

Cdiscount 1772,00 € Voir Rakuten 789,00 € 1000,00 € Voir

TV Samsung The Serif QE43LS01B 43'' QLED 4K UHD Blanc Neuf à partir de 709,00 € Rakuten 709,00 € Voir

Fnac 1091,00 € 829,00 € Voir

Ubaldi 871,00 € Voir

Darty 919,00 € Voir

Amazon 1099,00 € 940,00 € Voir

La Redoute 1201,76 € Voir

Meilleures TV pas chères

SI vous ne voulez pas dépenser une fortune sur une télévision, les tarifs de ces télévisions petit-prix sont aussi contenus sur les TV à moins de 400 euros, voire à moins de 200 euros.

TV LED Xiaomi Mi 4A L32M5-5ASP 32" 720p Neuf à partir de 168,88 € Occasion à partir de 180,00 € Rakuten 168,88 € Voir

Cdiscount 177,77 € Voir

Amazon 185,94 € Voir

Fnac 189,00 € Voir

Rue du Commerce 199,96 € Voir

Darty 243,45 € Voir Rakuten 168,88 € 180,00 € Voir

Amazon 185,94 € 186,04 € Voir

Xiaomi TV F2 55" Fire TV 138 cm / Smart TV, 4K Ultra HD Neuf à partir de 399,00 € Rakuten 399,00 € Voir

Amazon 499,00 € Voir

TV LED XIAOMI MI TV A2 55'' 4K UHD ANDROID TV 2022 Neuf à partir de 379,00 € Rakuten 379,00 € Voir

Fnac 583,00 € Voir

Amazon 695,22 € 613,64 € Voir

Darty 709,31 € Voir

Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa (avec boutons de contrôle de la TV) | Appareil de streaming HD Neuf à partir de 39,46 € Occasion à partir de 30,00 € Amazon 39,99 € Voir

Cdiscount 39,90 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Electro Dépôt 39,99 € Voir

Fnac 41,94 € Voir

La Redoute 39,99 € Voir

Darty 39,46 € Voir

Galeries Lafayette 39,99 € Voir Rakuten 39,99 € 30,00 € Voir

Promotions restantes sur les télés 4KHD à moins de 2000 euros

Les télévisions dont les prix sont compris entre 1000 et 1500 euros sont toujours au cœur d'une petite guerre des prix. On retrouvait lors de la dernière édition des promotions d'ampleur et des rabais significatifs sur cette cible : les TV pour lesquelles il faut préparer un budget important, mais sans entrer dans le très haut de gamme.

TV OLED Samsung QE55S95B Neuf à partir de 1418,61 € Amazon 1649,00 € 1418,61 € Voir

Rakuten 1437,78 € Voir

Fnac 1987,00 € 1447,00 € Voir

Ubaldi 1507,00 € Voir

Cdiscount 1601,69 € Voir

Materiel.net 1699,00 € Voir

LDLC.com 1990,00 € Voir

Boulanger 1990,00 € Voir

Darty 1999,00 € Voir

Leclerc 2039,00 € Voir

La Redoute 2090,00 € Voir

Galeries Lafayette 2090,00 € Voir

TV OLED Lg OLED55C2 Neuf à partir de 1239,00 € Occasion à partir de 1138,87 € Rakuten 1239,00 € Voir

Amazon 1999,00 € 1288,00 € Voir

Fnac 1384,00 € 1289,00 € Voir

LDLC.com 1379,00 € Voir

Materiel.net 1389,00 € Voir

Galeries Lafayette 1490,00 € 1390,00 € Voir

Darty 1399,00 € Voir Rakuten 1239,00 € 1138,87 € Voir

Fnac 1384,00 € 1399,00 € Voir

TV LG OLED55G2 4K UHD 55" Smart TV Neuf à partir de 1434,00 € Fnac 2084,00 € 1434,00 € Voir

Rakuten 1449,00 € Voir

Ubaldi 1490,00 € Voir

Boulanger 1690,00 € 1490,00 € Voir

Galeries Lafayette 1690,00 € 1490,00 € Voir

Darty 1499,00 € Voir

Amazon 2499,00 € 1549,00 € Voir

Cdiscount 1675,03 € Voir

La Redoute 1690,00 € Voir

Materiel.net 1799,00 € Voir

LDLC.com 1799,00 € Voir

TV QLED SAMSUNG 65Q80B 2022 Neuf à partir de 998,00 € Darty 998,00 € Voir

Amazon 1999,00 € 1139,00 € Voir

Fnac 1214,12 € Voir

Cdiscount 1215,22 € Voir

La Redoute 1240,02 € Voir

Rakuten 1255,71 € Voir

Ubaldi 1269,00 € Voir

Electro Dépôt 1499,00 € Voir

Leclerc 1619,00 € Voir

Meilleures TV haut de gamme

Malgré qu'elles ne bénéficient pas de réductions en ce moment, les télévisions les plus chères sont souvent les meilleures, il n'y a pas de secret. Elles intègrent des technologies de pointe, qui rendent l'image et le son d'une toute autre qualité que les TV vendues sur le marché à moins de 2000 euros.

TV Sony OLED XR65A90J 65" 4K UHD Bravia XR Neuf à partir de 2338,85 € Rakuten 2338,85 € Voir

Cdiscount 2362,24 € Voir

Fnac 2484,00 € Voir

Darty 2499,00 € Voir

Sony XR-75X90S -Smart TV BRAVIA XR, Full Array LED, 4K Ultra HD Neuf à partir de 1999,00 € Occasion à partir de 1385,01 € Amazon 1999,00 € Voir Amazon 1999,00 € 1385,01 € Voir

Offres sur les TV Samsung après le Black Friday ?

Les télévisions de la marque Samsung sont très recherchées tout au long de l'année. Pour le dernier Black Friday, Samsung avait pris les devants et proposait des offres intéressantes sur ses TV haut de gamme. Ces réductions sont toujours disponibles hors période de Black Friday et de Cyber Monday.

SAMSUNG QE55QN700B – TV Neo Qled 8K – 55" Neuf à partir de 1399,99 € Cdiscount 1399,99 € Voir

Amazon 2799,00 € 1540,84 € Voir

Fnac 2687,00 € 1808,27 € Voir

Rakuten 1814,42 € Voir

Ubaldi 2017,00 € Voir

Darty 2699,00 € Voir

SAMSUNG TV Neo QLED 8K 163 cm QE65QN800B Neuf à partir de 2109,00 € Cdiscount 2109,00 € Voir

Rakuten 2195,00 € Voir

Ubaldi 2507,00 € Voir

Fnac 3487,00 € 2672,00 € Voir

Amazon 2706,00 € Voir

La Redoute 3490,00 € Voir

Boulanger 3490,00 € Voir

Galeries Lafayette 3490,00 € Voir

Darty 3499,00 € Voir

TV OLED Samsung QE55S95B Neuf à partir de 1418,61 € Amazon 1649,00 € 1418,61 € Voir

Rakuten 1437,78 € Voir

Fnac 1987,00 € 1447,00 € Voir

Ubaldi 1507,00 € Voir

Cdiscount 1601,69 € Voir

Materiel.net 1699,00 € Voir

LDLC.com 1990,00 € Voir

Boulanger 1990,00 € Voir

Darty 1999,00 € Voir

Leclerc 2039,00 € Voir

La Redoute 2090,00 € Voir

Galeries Lafayette 2090,00 € Voir

TV QLED Samsung Neo Qled QE55QN85B 2022 Neuf à partir de 1089,90 € Occasion à partir de 856,62 € LDLC.com 1089,90 € Voir

Amazon 1149,00 € 1099,00 € Voir

Fnac 1387,00 € 1100,78 € Voir

Cdiscount 1153,83 € Voir

La Redoute 1177,38 € Voir

Rakuten 1206,38 € Voir

Materiel.net 1289,00 € Voir

Darty 1299,00 € Voir

Boulanger 1390,00 € Voir

Galeries Lafayette 1390,00 € Voir

Leclerc 1584,00 € Voir Rakuten 1206,38 € 856,62 € Voir

Les télévisions sont très vendues durant et après le Black Friday. Soyez vigilants et comparez bien les différentes offres avant l'acte d'achat car il n'est pas trop tard. Il est très utile de comparer les prix sur les différentes plateformes de vente en ligne ; parfois certains revendeurs gonflent l'ampleur des rabais.