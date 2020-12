Black Friday tablette : iPad d'Apple, Samsung... Les meilleures promotions

Samsung, Surface, Huawei, iPad, Lenovo... De nombreuses marques ont proposé durant plusieurs jours des bonnes affaires pour les tablettes à l'occasion du Black Friday.

[Mis à jour le 04 décembre 2020 à 17h26] Comme tous les ans et malgré le contexte sanitaire actuel lié à la pandémie de coronavirus, le Black Friday avait réservé son lot de bons plans et promotions, bien qu'ayant été reporté à ce vendredi 4 décembre 2020. Et côté tablettes, qui demeurent populaires avec plus de 160 millions de modèles vendus en 2019, il y avait de nombreuses bonnes affaires à faire, pour tous les portefeuilles !

Samsung, Surface, Huawei, iPad, Lenovo... De nombreuses marques ont été bradées chez des commerçants ou les sites en ligne, comme CDiscount, Amazon, Darty ou encore La Fnac. Retour sur les meilleures promotions de ce Black Friday 2020, avant l'année prochaine !

Durant le Black Friday 2020, il était difficile d'y voir clair entre les nombreuses promotions proposées par les sites marchands. Plusieurs bons plans permettaient d'acheter notamment un iPad d'Apple ancienne ou nouvelle génération à moindre prix, ou un modèle Samsung. Voici ce que nous avions pu dénicher :

XP-Pen Artist 15.6 Pro Tablette Graphique avec Ecran HD IPS 15.6 Pouces Stylet à 8192 Niveaux avec Fonction Inclinaison Compatible avec Mac et Windows 529,00 € 319,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Tablette graphique Xp Pen Tablette graphique avec écran artist 15.6 pro 8 raccourcis stylet passif 8192 Darty 439,99 € Voir

Fnac 459,99 € Voir

Tablette tactile Galaxy Tab S5e 10.5'' 128Go WiFi Noir + Book Cover Keyboard Noir pour Tab 5Se Darty 579,00 € 549,99 € Voir

La Redoute 657,99 € Voir

Samsung Galaxy Tab A7 10,4'' 32Go 4G Gray Fnac 239,90 € 205,69 € Voir

Amazon 239,90 € Voir

Cdiscount 249,00 € Voir

La Redoute 249,00 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Boulanger 249,00 € Voir

Tablette IPAD Pro 11 256Go Gris Sidéral Amazon 999,95 € Voir

Cdiscount 1009,99 € Voir

La Redoute 1009,00 € Voir

Darty 1009,99 € Voir

Boulanger 1009,00 € Voir

Comment choisir la meilleure tablette tactile ? La question est difficile compte tenu du nombre de marques et de références proposées sur le marché. Pour vous aider à y voir plus clair, voici notre sélection des meilleures ardoises numériques, un choix basé sur les avis de consommateurs et du rapport qualité/prix établi sur les différents sites marchands :

Tablette IPAD Pro 12.9 128Go Gris Sidéral Amazon 1119,00 € 998,95 € Voir

Cdiscount 1182,96 € 1119,00 € Voir

La Redoute 1119,00 € Voir

Darty 1119,99 € Voir

Boulanger 1119,00 € Voir

Tablette Android TAB M8 TB-8505F La Redoute 99,99 € Voir

Boulanger 129,99 € Voir

Fnac 155,07 € Voir

Amazon 158,82 € Voir

SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite 10.4p 64GB Fnac 399,58 € 310,00 € Voir

Cdiscount 370,87 € Voir

La Redoute 369,00 € Voir

Amazon 373,12 € Voir

Boulanger 399,00 € 369,00 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Acheter une tablette tactile neuve peut représenter un budget important, selon évidemment la marque choisie. Cependant, les modèles plus anciens ou certaines marques proposent une sélection de modèles à prix réduits, qui ont été encore cassés avec le Black Friday. En voici quelques uns :

Samsung, Galaxy Tab A 2019, WiFi, (10, 1 Pouces, 32Go, Android 9.0) Noir Amazon 219,00 € 201,00 € Voir

Cdiscount 269,00 € 213,19 € Voir

Darty 214,37 € Voir

Tablette Android Mediapad T5 10'' 32Go Amazon 229,00 € 165,99 € Voir

Fnac 221,52 € 179,07 € Voir

Darty 229,00 € 179,99 € Voir

La Redoute 234,58 € Voir

Cdiscount 245,99 € Voir

BEISTA Tablette tactile K107 - 64Go - 4Go RAM - 10.1 Pouces HD - Android 9.0 - Quad Core- 4G Double SIM,WiFi,GPS - Noir 89,76 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Tablette Android Huawei T3 10 wifi 9.6 16Go Darty 149,00 € 129,99 € Voir

Boulanger 149,00 € 129,00 € Voir

Amazon 179,00 € 135,99 € Voir

Cdiscount 159,45 € Voir

Fnac 159,45 € Voir

C'est l'une des marques les plus prisées pour ses tablettes tactiles : Samsung propose une large gamme pour tous les portefeuilles et toutes les utilisations. Nouveaux ou anciens modèles, le Black Friday a également été aussi synonyme de prix cassés. En voici quelques modèles :

Samsung Galaxy Tab S7+128Go 5G Fnac 719,49 € 561,30 € Voir

Cdiscount 649,00 € Voir

La Redoute 715,90 € Voir

Darty 719,99 € Voir

Boulanger 719,00 € Voir

Amazon 783,34 € Voir

Tablette Android Galaxy Tab A 10' 32Go Argent Cdiscount 209,79 € Voir

Darty 217,00 € Voir

Fnac 230,52 € Voir

Amazon 249,99 € Voir

La Redoute 249,99 € Voir

Tablette Android Galaxy Tab S5e Wifi 4G 64Go Noir Amazon 479,00 € 439,00 € Voir

Cdiscount 459,00 € Voir

La Redoute 505,90 € Voir

Fnac 509,49 € Voir

Darty 509,99 € Voir

Boulanger 509,00 € Voir

C'est une autre marque évidemment phare du marché de la tablette numérique : Apple et ses iPads. Depuis plusieurs années, la marque à la pomme s'est imposé comme l'un des leaders du marché et propose de nombreux modèles, dont les prix peuvent varier en fonction du modèle et de son ancienneté. Voici notre sélection des meilleures iPads :

iPad Apple IPAD 10,2 32GO OR WI-FI CELLULAR Fnac 533,00 € 433,00 € Voir

Darty 523,00 € Voir

Tablette IPAD Pro 12.9 128Go Gris Sidéral Amazon 1119,00 € 998,95 € Voir

Cdiscount 1182,96 € 1119,00 € Voir

La Redoute 1119,00 € Voir

Darty 1119,99 € Voir

Boulanger 1119,00 € Voir

Apple iPad mini Wi-Fi 64GB - Or Fnac 405,99 € 335,94 € Voir

Darty 395,01 € Voir

Amazon 459,00 € 429,99 € Voir

La Redoute 429,99 € Voir

Boulanger 459,00 € 429,99 € Voir

Tablette IPAD Pro 12.9 256Go Gris Sidéral Amazon 1229,00 € Voir

Darty 1229,99 € Voir

Boulanger 1229,00 € Voir

La Redoute 1354,99 € Voir

Tablette IPAD Pro 11 256Go Gris Sidéral Amazon 999,95 € Voir

Cdiscount 1009,99 € Voir

La Redoute 1009,00 € Voir

Darty 1009,99 € Voir

Boulanger 1009,00 € Voir

Le géant chinois s'est lui aussi hissé parmi les marques référence de la tablette tactile. Aussi, pour Huawei, les modèles sont nombreux et les prix varient d'une ardoise numérique à l'autre. Voici un comparatif des meilleures modèles sur différents sites :

Tablette Android Mediapad T5 10'' 32Go Amazon 229,00 € 165,99 € Voir

Fnac 221,52 € 179,07 € Voir

Darty 229,00 € 179,99 € Voir

La Redoute 234,58 € Voir

Cdiscount 245,99 € Voir

Tablette MatePad 10.4 4 64Go Boulanger 329,99 € 239,00 € Voir

Fnac 319,49 € 269,49 € Voir

Darty 269,99 € Voir

Amazon 317,77 € Voir

Cdiscount 337,79 € 319,99 € Voir

La Redoute 334,99 € Voir

Tablette tactile Huawei MatePad T10s 10,1" Wifi 64 Go Gris Cdiscount 278,17 € Voir

Fnac 291,74 € Voir

Amazon 301,93 € Voir

Côté tablettes tactiles, le géant Microsoft créé en 1975 par Bill Gates et Paul Allen n'est pas en reste. La marque propose de nombreuses références d'objets, certains ayant été en promotion à l'occasion du Black Friday 2020. Voici notre sélection des meilleures affaires :

PC Hybride Surface Pro 7 I3 4 128 Platine Fnac 919,69 € 781,69 € Voir

La Redoute 781,15 € Voir

Darty 919,00 € 781,99 € Voir

Ordinateur portable Microsoft Surface Pro X 13 16 512 Noir Amazon 2049,00 € 1639,00 € Voir

Fnac 2049,69 € 1742,19 € Voir

Boulanger 2049,00 € 1741,65 € Voir

Darty 2049,00 € 1742,49 € Voir

Quelles sont les meilleures tablettes graphiques pour dessiner ?

C'est un autre usage prisé sur les tablettes tactiles : le dessin. Mais dessiner sur une ardoise numérique requiert un modèle adapté. Plusieurs marques en proposent, voici notre sélection :

Tablette Graphique avec écran - XP-PEN Artist 22E Pro - Taille 21.5 pouces - 16 Raccourcis - Stylet Rechargeable 8192 619,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Tablette Wacom Intuos Noir avec Stylet Medium Bluetooth Fnac 204,93 € 149,87 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Boulanger 199,90 € Voir

HUION Kamvas Pro 16 Écran Plein avec Stylo en Verre laminé Anti-éblouissement IPS 15,6 Pouces et Stylet sans Pile Cdiscount 599,00 € 299,00 € Voir

Fnac 479,00 € Voir

*Certains liens proposés dans cet article sont des liens d'affiliation qui renvoient vers des sites marchands, ce qui permet à Linternaute.com d'être rémunéré en cas d'achat. Notre sélection de bons plans est cependant réalisée en totale indépendance. Attention : les prix mentionnés dans cet article sont susceptibles d'évoluer.