Nicolas Dupont-Aignan : programme pour 2022, sondages... Le point sur sa campagne présidentielle

DUPONT-AIGNAN. Déjà candidat en 2012 et 2017, Nicolas Dupont-Aignan retente sa chance à l'élection présidentielle de 2022 avec son parti. Debout la France. Cette fois crédité de 1,5% des intentions de vote, il maintient un programme souverainiste.

[Mis à jour le 09 mars 2022 à 15h48] Nicolas Dupont-Aignan fait partie des 12 candidats ayant officialisé leur candidature grâce à l'obtention des 500 parrainages nécessaires avant le 7 mars. Déjà prétendant à la fonction suprême en 2012, où il avait obtenu 1,79% des voix (643 907 votes), et en 2017 où il en avait décroché 4,70% (1 695 000 votes), il fait à nouveau campagne pour son parti Debout la France. D'abord courant du RPR puis de l'UMP à partir de 1999, DLF est devenu un parti à part entière en 2008, d'abord sous le nom de Debout la République, avant d'être rebaptisé en 2014. D'une critique du gouvernement actuel, notamment de ce qu'il nomme la "dictature sanitaire", il tire un programme focalisé sur l'indépendance et le protectionnisme. Pour celui qui se réclame du Gaullisme, le principal est de valoriser le travail, la production et le savoir-faire français. Sans oublier la restauration de l'indépendance du pays, qu'il défend avec un euroscepticisme assumé. Nicolas Dupont-Aignan tentera donc de défendre ses idées à mi-chemin entre la droite et l'extrême-droite pendant cette troisième campagne.

Programme et idées de Dupont-Aignan

Pour l'élection présidentielle de 2022, Nicolas Dupont-Aignan a avancé un programme détaillé de son projet. Il souhaite restaurer l’indépendance nationale de la France vis-à-vis de l’Union européenne et de l’OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord). Il veut privilégier la production et le savoir-faire français. On peut également évoquer une refonte du système judiciaire, l’investissement dans la santé publique, ainsi que l’intégration sociale des personnes en situation de handicap. Opposé aux contraintes sanitaires imposées par le gouvernement, il a milité contre le vaccin contre le COVID-19 et contre le pass sanitaire, allant jusqu'à parler d'un "coup d'Etat sanitaire" et d'un "régime de l'apartheid" au moment des discussions autour du projet de loi sanitaire. Malgré de précédents rapprochements avec Marine Le Pen, il s'oppose désormais à toute alliance avec le Rassemblement national pour cette élection. Son programme est à retrouver sur cette page de son site Internet.

Quelle est la richesse réelle du président-fondateur de DLF ? Le 4 mars, le candidat Nicolas Dupont-Aignan a, comme les 11 autres candidats, déposé une déclaration de situation patrimoniale auprès du Conseil constitutionnel. La déclaration a ensuite été transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une instance créée en 2013. Mardi 8 mars, la Haute Autorité a rendu cette déclaration publique. Nicolas Dupont-Aignan se retrouve sur le podium du classement des patrimoines, le sien étant estimé à 2 millions d'euros. Son patrimoine est essentiellement constitué de biens immobiliers, notamment un appartement parisien évalué à 1,4 million d'euros, un autre appartement à 205 000 euros, et une maison individuelle dans l'Essonne à 250 000 euros.

Au niveau de la rémunération, il a reçu quelques milliers d'euros de droits d'auteur de la part de maisons d'édition telles que J'AI LU, Du Rocher ou encore FAYARD. Sa richesse salariale provient essentiellement des rémunérations pour ses mandats et fonctions électifs. Son mandat de député, qui a débuté en 2017 et qui prendra fin en juin 2022, lui rapporte environ 70 000 euros par an (le montant correspondant aux rémunérations, gratifications ou indemnités perçue annuellement pour son activité), avec une légère baisse récente puisqu'il a empoché 69 580 euros sur l'année 2021. La déclaration fait également état d'un mandat de conseiller municipal d'Yerres, exercé depuis juillet 2017 et dont la rémunération a été très variable sur les années, le premier mandat (2017) lui ayant rapporté 331,07 euros, et le dernier mandat (2021) 1445,64 euros. Enfin, la fonction de Conseiller communautaire du Val d'Yerres qu'il occupe depuis 2018 lui a notamment fait gagner 1211,16 euros en 2021.

Dupont-Aignan candidat à la présidentielle

Nicolas Dupont-Aignan a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 dès le 26 septembre 2020. Il a effectué sa déclaration à l’antenne télévisée, à une heure de grande écoute. Il souhaitait alors s’opposer fermement à une nouvelle confrontation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L’année 2021 lui a permis d’élaborer son programme et d’entreprendre un rapprochement avec le parti Les Républicains à l’occasion des élections régionales.

Résultats des sondages pour la présidentielle

Pour Nicolas Dupont-Aignan, les sondages de la présidentielle 2022 a marqué une tendance à la baisse, du fait de la candidature d'Eric Zemmour. Depuis son annonce au mois de septembre 2020, le président de Debout la France disposait de 4 à 5 % d’intentions de vote. Début 2022, il se situe entre 1 et 3%. Ces résultats varient selon les organismes de sondage (Harris-Interactive, IFOP, Elabe), ainsi que sur un nombre de participants différents. L’échantillon moyen se trouve entre 900 et 1 300 personnes interrogées.

Biographie courte

Nicolas Dupont-Aignan est né le 7 mars 1961 à Paris. Après des études à l’ENA, il se lance dans une carrière politique. Il devient maire de Yerres (Essonne) en 1995 et occupe ce poste pendant 22 ans. Entre-temps, il s’engage auprès de différents partis politiques, dont le RPR, le RPF et l’UMP. Il est également député de l’Essonne depuis 1997. Il crée son propre mouvement politique en 2008 : Debout la France. Sa première candidature aux élections présidentielles date de 2012. Il réitère la démarche en 2017, ainsi qu’en 2022.

Dupont-Aignan et Le Pen

Les premières tentatives de conciliation entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen datent de 2012 où il envisage un régime de co-gouvernance avec le Front national s’il est élu président de la République. Par la suite, une seconde tentative de rapprochement s’opère lors des élections européennes de 2014. Trois ans plus tard, une nouvelle alliance est conclue avec Marine Le Pen. Elle accepte d’intégrer certains éléments du programme de Nicolas Dupont-Aignan au second tour de la présidentielle.