Nouvelle lune 2022 : quelle date de la prochaine de décembre ?

NOUVELLE LUNE. La prochaine nouvelle lune a lieu le vendredi 23 décembre 2022, sous le signe du Capricorne. Quels effets a-t-elle sur le corps et la nature ? Quelles sont les dates des nouvelles lunes dans le calendrier de l'année 2023 ?

[Mis à jour le 13 décembre 2022 à 18h40] La dernière nouvelle lune de l'année 2022 aura lieu vendredi 23 décembre, placée sous le signe du Capricorne, signe de Terre stable. Si la nouvelle lune a une signification spirituelle en astrologie, quelles en sont les effets scientifiquement prouvés ? A quelle heure exactement se produira ce phénomène astronomique où la lune n'est pas visible depuis la terre ? Vous en saurez plus dans notre article.

Vendredi 23 décembre 2022 à 11 heures 16 minutes et 53 secondes précisément se produira la nouvelle lune du mois de décembre. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

En phase de nouvelle lune, la Lune est située entre la Terre et le Soleil. Elle n'est donc pas visible depuis la Terre et nous apparaît dans le ciel entièrement noire et quasiment invisible.

Quels sont les effets de la nouvelle lune ?

Si les scientifiques ne valident pas la théorie des effets de la lune sur tel ou tel signe astrologique, elle exercerait bien une influence magnéto-gravitationnelle sur le vivant. Quels sont les effets de la nouvelle lune sur notre organisme ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout des effets scientifiquement prouvés de la nouvelle lune, des dates et des heures des prochaines de l'année.

Quel effet de la nouvelle lune sur le sommeil ?

Si la nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle lunaire, elle aurait également des effets sur notre sommeil, selon les scientifiques. En effet, une étude réalisée par des chercheurs de la Sahlgrenska Academy de l'Université de Göteborg en Suède entre janvier 2007 et novembre 2009 a relevé "un allongement de la durée du sommeil paradoxal de 30 minutes" durant la phase de la nouvelle lune. A contrario, durant la phase de la pleine lune, l'étude a observé "une diminution du temps de sommeil de 25 minutes", rapporte la revue Sciences et Avenir.

Quel effet de la nouvelle lune sur les marées ?

La nouvelle lune a aussi une influence sur les marées. Les grandes marées se produisent toujours lors des périodes syzygie, lorsque la lune et le soleil se trouvent en conjonction (nouvelle lune) ou en opposition (pleine lune) dans le même axe avec la terre.

Qu'est-ce qu'une nouvelle lune ?

La nouvelle lune, l'une des quatre phases de la lune en fonction de son positionnement face au soleil, se produit lorsque la lune est positionnée entre la terre et le soleil. Ainsi, sa face visible depuis la terre n'est pas du tout illuminée par le soleil. Elle est alors difficilement observable à l'œil nu, mais est une phase intéressante à l'observation astronomique, car la lumière de la lune nuit à l'observation du ciel. Le retour à cette même phase de la lune (période synodique qui correspond à la durée entre deux phases identiques consécutives de la Lune) se produit environ tous les 29 jours et 12 heures.

Quel est le calendrier des nouvelles lunes en 2023 ?

La prochaine nouvelle lune aura lieu le vendredi 23 décembre 2022. Voici en détail les dates et heures des prochaines nouvelles lunes en 2023 :