Magasins ouverts le 1er mai : les magasins sont-ils fermés le jour de la Fête du Travail ?

MAGASIN OUVERT. Ce lundi 1er mai 2023 sera un jour férié en France. De nombreuses personnes vont profiter du week-end prolongé pour faire des achats. Mais les magasins seront-ils ouverts ou fermés ?

[Mis à jour le 18 avril 2023 à 18h06] Chaque année, la plupart des commerces non alimentaires et les magasins de grande distribution que sont Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc et Cora ferment leurs portes le 1er mai, jour férié. De même, les bâtiments administratifs sont fermés, tandis que les parcs et jardins devraient rester ouverts. Du côté des fleuristes, la fête du travail correspond chaque année à une journée très importante pour leur chiffre d'affaires : environ 7 millions d'euros chaque année.

Dans toute la France, la plupart des enseignes de grande distribution ferment, y compris les commerces de bricolage et décoration que sont Leroy Merlin, Castorama, Jardiland, Gamm vert ou Gifi mais des ouvertures exceptionnelles peuvent se faire au cas par cas selon la région dans laquelle vous vous trouvez.

Vérifiez l'ouverture éventuelle de votre magasin :

Auchan : rendez-vous sur le site Auchan.fr, cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires.

: rendez-vous sur le site Auchan.fr, cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires. Carrefour : rendez-vous à la page magasin de Carrefour.fr. Trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichées.

: rendez-vous à la page magasin de Carrefour.fr. Trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichées. Intermarché : depuis le site intermarche.com, chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture.

: depuis le site intermarche.com, chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture. Leclerc : A cette page, retrouvez votre magasin dans la liste, cliquez sur "Renter dans ce magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiquées !

: A cette page, retrouvez votre magasin dans la liste, cliquez sur "Renter dans ce magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiquées ! Cora : à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Changer de magasin" tout en haut, sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question.

: à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Changer de magasin" tout en haut, sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question. Géant Casino : découvrez à cette page tous les magasins ouverts avec leurs horaires.

: découvrez à cette page tous les magasins ouverts avec leurs horaires. Ikea : à cette page, choisissez votre magasin en cliquant dessus, puis découvrez ses horaires.

Le 1er mai, les grands magasins et principaux centres commerciaux à Paris sont fermés comme le Printemps Haussmann, les Passages du Havre, les Galeries Lafayette Haussmann, le BHV, le Bon Marché, Italie 2, Passy Plaza, Montparnasse Rive Gauche, Beaugrenelle et le Forum des Halles. Seul le Carrousel du Louvre reste ouvert généralement le 1er mai, de 10h à 20h (attention le musée du Louvre est quant à lui fermé).