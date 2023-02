Starship : un vol orbital possible en mars 2023

STARSHIP. Le 9 février dernier, SpaceX a réalisé le test statique de son lanceur Super Heavy. Une réussite presque parfaite qui permet déjà d'envisager un test orbital d'ici la fin du mois de mars.

[Mis à jour le 21 février 2023 à 12h30] Le 9 février 2023, la société SpaceX a procédé au test statique du lanceur Super Heavy qui devrait emmener des astronautes sur la Lune d'ici la fin de la décennie à bord du vaisseau Starship. Cet essai attendu depuis plusieurs mois, consistait à faire fonctionner l'intégralité des moteurs Raptor dont est pourvu le lanceur tout en le maintenant au sol. Seuls 31 moteurs sur 33 ont fonctionné durant toute la durée de l'essai, mais Elon Musk s'est dit satisfait du test et a affirmé que cette puissance suffisait à atteindre l'orbite terrestre. Un test orbital est donc envisageable pour le mois de mars prochain. Il devrait durer environ 90 minutes au cours desquelles le lanceur placera le vaisseau Starship en orbite autour de la Terre. Il viendra ensuite se poser sur Terre alors que le Starship devrait amerrir dans l'océan Pacifique au large d'Hawaï.

​​​​​​​​​​​​​​Le lanceur Super Heavy qui devrait devenir le plus puissant jamais utilisé est celui que la NASA a choisi pour envoyer des astronautes sur la Lune dès la mission Artemis III. Avant cela, il devrait amener un équipage de personnalités en orbite lunaire avant de les ramener sur Terre dans le cadre du projet dearMoon qui devrait avoir lieu en 2023. Plus ambitieux, Elon Musk espère que cette fusée permette un jour de réaliser une mission habitée à destination de Mars.

Qu'est-ce que le Starship de SpaceX ?

Le Starship est une fusée développée par la société SpaceX qui est composée d'un lanceur, le Super Heavy, surmonté du vaisseau Starship. C'est à bord de ce dernier que les astronautes des missions Artemis III et Artemis IV atterriront sur le sol lunaire.

D'un point de vue performance, la fusée Starship est en passe de devenir la plus puissante jamais utilisée et de détrôner ainsi le lanceur SLS de la NASA. L'ensemble de la fusée possède un total de trente-trois moteurs Raptor. La partie supérieure, le vaisseau Starship, est conçue pour être décliné en différentes versions en fonction des besoins.

La fusée Starship de SpaceX est la plus grande et la plus puissante jamais construite. Cette fusée est composée d'un lanceur extrêmement puissant, le Super Heavy, capable de retourner se poser sur Terre pour servir à nouveau, surmonté d'un vaisseau Starship qui se veut réutilisable lui aussi. Sa puissance inégalée est obtenue grâce à trente-trois moteurs Raptor utilisant du méthane liquide comme carburant.

Lors du décollage, le premier étage, nommé Super Heavy, propulse la fusée dans le ciel. Une fois dans la haute atmosphère, il se détache de la partie supérieure, effectue une rotation sur lui-même et retourne se poser sur Terre en déployant ses pieds pour un atterrissage en douceur. De son côté, la partie supérieure constituée du vaisseau Starship, allume ses moteurs et continue seule son voyage dans l'espace.

Assemblage du vaisseau Starship sur son lanceur Super Heavy © UPI/Newscom/SIPA (publiée le 21/11/2022)

Quand et où aura lieu le premier lancement de Starship ?

La fusée Starship de SpaceX est attendue depuis plusieurs années et accuse un certain retard. Au mois de septembre 2022, le lanceur ultra puissant a pour la première fois allumé sept de ses trente-trois moteurs avec succès. Au cours du mois de novembre suivant, ce sont quatorze d'entre eux qui ont été testés de manière concluante. Enfin, le 9 février 2023, 31 des 33 moteurs du lanceurs ont été allumés simultanément avec succès, permettant d'envisager un vol orbital pour le mois de mars.

Quelle est la taille de Starship ?

La fusée Starship mesure au total 120 mètres de haut pour 9 mètres de diamètre ce qui en fait la fusée la plus grande jamais construite. Elle détrône ainsi la fusée Saturn V qui a envoyé les premiers astronautes sur la Lune lors des missions Apollo. Sa taille est sans commune mesure avec le lanceur SLS de la NASA qui culmine à 98 mètres de hauteur une fois équipé de la capsule Orion. Seul, le vaisseau Starship, c'est-à-dire la partie supérieure de la fusée, mesure pour sa part 50 mètres de haut pour un poids de 1 200 tonnes.

Vaisseau Starship sur son lanceur Super Heavy © UPI/Newscom/SIPA (publiée le 03/10/2022)

Combien coûte la fusée Starship ?

SpaceX n'a pas diffusé le prix total de construction de la fusée Starship mais on connaît le montant du contrat qui a été signé entre la société d'Elon Musk et la NASA pour les différentes missions Artemis qui impliquent SpaceX. Ainsi, pour Artemis III, la NASA a déboursé 2,89 milliards de dollars. Pour Artemis IV et la nouvelle version du vaisseau Starship, le contrat s'élève à 1,15 milliard de dollars.

Par ailleurs, la société SpaceX a dévoilé les tarifs qu'elle espère pouvoir proposer pour ses prestations de lancement de fusées Starship. Elon Musk prévoit ainsi de casser les prix de l'économie spatiale en proposant un tarif de 2 millions de dollars par vol tandis que le SLS coûte pour sa part 2 milliards de dollars.