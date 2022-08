Miss Côte d'Azur 2022 : qui est Flavy Barla ?

MISS COTE D'AZUR. Elue à Fréjus début août 2022, Flavy Barla est la nouvelle représentante de la Côte d'Azur au concours Miss France. Découvrez qui est Miss Côte d'Azur 2022.

[Mis à jour le 30 août 2022 à 15h18] C'est le 2 août 2022 qu'a eu lieu l'élection de Miss Côte d'Azur 2022 en amont du concours Miss France 2023. Parmi les 15 prétendantes au titre, c'est la jeune Flavy Barla, 19 ans, qui s'est imposée au théâtre romain de Fréjus. Elle obtient l'écharpe de Miss Côte d'Azur 2022 et succède à Valéria Pavelin qui s'était qualifiée dans le top 15 de l'élection nationale l'an dernier. Elue Miss Mandelieu-la-Napoule avant de remporter la couronne de Miss Côte d'Azur, Flavy Barla est âgée de 19 ans. "J'ai toujours eu une vie assez rythmée. J'ai grandi dans une filière sports/études en patinage artistique et en danse dans lesquelles je me suis épanouie, notamment sur scène", explique la jeune femme dans une vidéo de portrait visible sur les réseaux sociaux.

Originaire de Nice, Flavy Barla est actuellement étudiante en troisième année de médecine. La jeune femme souhaite se dédier à la lutte contre le cancer, une maladie qui l'a touchée "directement", annonçait-elle dans une vidéo portrait diffusée sur Instagram. "Je sais ce que cela peut impliquer tant pour soi que pour ses proches mais selon moi, cela fait partie des épreuves de la vie qui nous rendent plus forte".

Chaque année, la région Côte d'Azur élit sa représentante pour l'élection de Miss France. Mais avant cela, plusieurs élections qualificatives ont lieu à Antibes Juan-les-Pins, Beausoleil, Cannes, Falicon, Gattières, Mimosa Mandelieu-la-Napoule, Mougins, Vallauris Golfe-Juan et Vallée du Paillon. La région Côte d'Azur a déjà vu sept de ses miss couronnées Miss France : 7 couronnes dont la dernière a été obtenue par Sabrina Belleval en 1982.

Liste des dernières Miss Côte d'Azur