Samsung Galaxy A53 : fiche technique, meilleur prix, actualités...

SAMSUNG GALAXY A53. Le Samsung Galaxy A53, un smartphone polyvalent et abordable, on vous communique son meilleur prix sur différents sites de revendeurs spécialisés ainsi que sa fiche technique et ses caractéristiques.

Le Samsung Galaxy A53 5G fait parti des smartphones les plus vendus au monde. Ce succès s'explique notamment par le fait que le téléphone dispose de belles caractéristiques pour un prix accessible de 459 € à son lancement.

Si vous cherchez le Samsung Galaxy A53 5G à son meilleur prix, sachez que des promotions existent tout au long de l'année, notamment durant les périodes de soldes, Black Friday, French Days etc.

Combien y a-t-il de Samsung Galaxy A ?

Après sa conférence officielle, Samsung avait dévoilé deux smartphones différents pour sa nouvelle gamme de téléphones bon marché. Nous parlons notamment du Samsung Galaxy A33, et du A53. Ses derniers se démarquent les uns des autres via plusieurs caractéristiques qui leur seront propres.

Seulement quelques semaines après ses annonces, la firme a annoncé l'arrivée du Samsung Galaxy A13. Ce dernier représente donc le smartphone le plus abordable de la gamme en affichant un tout petit prix et une disponibilité immédiate (sans passer par des précommandes donc).

Le Samsung Galaxy A13 se présente donc comme un smartphone pensé pour les petits budgets. Il dispose notamment d'un joli écran FHD+ de 6,6" protégé par un verre Gorilla Glass 5. Notez donc que le Galaxy A13 est un poil plus grand que son aîné, le A33, mais ne bénéficie pas de la technologie d'écran AMOLED.

Niveau autonomie, le Samsung Galaxy A13 dispose d'une belle batterie d'une capacité de 5000 mAh. Cette dernière devrait vous permettre de profiter de votre smartphone au quotidien pendant près de deux jours selon la firme. Samsung annonce également que le A13 est compatible avec la charge rapide jusqu'à 15 W.

Enfin, le Samsung Galaxy A13 est pourvu de quatre capteurs photos : un principal de 50 Mpx, un ultra grand angle de 5 Mpx, un capteur portrait de 2 Mpx, et un mode macro de 2 Mpx pour les clichés d'objets très rapprochés.

Premier de la série qui à être présenté, le Samsung Galaxy A33 dispose de plusieurs jolies composants. Le Galaxy A33 est notamment pourvu d'un écran de 6,4" Super AMOLED avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Au niveau de l'autonomie, on parle d'une moyenne d'un jour et demi, avec possibilité d'atteindre deux jours pleins selon votre usage. Samsung confirme également que le Galaxy A33 est compatible avec une recharge rapide de 25 W.

Côté puissance, le Samsung Galaxy A33 est équipé du processeur maison Exynos 1280, et de 6 Go de mémoire vive. Il est intéressant de noter que cette puce est compatible avec les réseaux de communication 5G (pour peu que vous disposiez d'un forfait associé).

Pour sa partie photo, le Samsung Galaxy A33 dispose de quatre capteurs : un principal de 48 Mpx, un ultra grand angle, un capteur portrait et un macro pour les clichés très rapprochés. Ses quatre capteurs sont également accompagnés d'une caméra selfie de 32 Mpx.

Le Samsung Galaxy A53 se place un poil au dessus du A33. Il dispose notamment d'un écran Super AMOLED de 6,5" avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu'à 120 Hz (contre 90 seulement pour le A33).

Pour l'autonomie, le Samsung Galaxy A53 se calque sur son cadet et dispose d'environ deux jours d'utilisation avec une compatibilité charge rapide 25 W.

L'appareil photo du Samsung Galaxy A53 comporte lui aussi quatre capteurs identiques à ceux du Galaxy A33 à une seule exception : le capteur principal est doté de 64 Mpx (épaulé donc par un ultra grand angle, un capteur portrait et un capteur macro).

Enfin, la puissance du Samsung Galaxy A53 sera proche de celle du Galaxy A33, puisque le smartphone est équipé d'un processeur Exynos 1280 compatible avec les réseaux 5G. Ce dernier sera épaulé, selon votre choix d'achat, par 6 ou 8 Go de mémoire vive.

Où acheter le Samsung Galaxy A53 au meilleur prix ?

Quels prix pour les Samsung Galaxy A13, A33 et A53 ?

S'il y a bien une donnée souvent recherchée concernant les Samsung Galaxy A, c'est bien leur prix. Cette gamme de smartphones made by Samsung se veut notamment bien plus abordable que les fers de lance que sont les Samsung Galaxy S22 ou même les téléphones pliables de la marque comme le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Concernant les tarifs des téléphones Galaxy A, ces derniers se situent dans une fourchette de prix plutôt accessibles :