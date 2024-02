Mardi Gras 2024 : les meilleures recettes de beignets de carnaval selon les régions

MARDI GRAS. Pets de nonne, crouchepettes, roussettes... Les beignets et autres douceurs sucrées seront à l'honneur ce mardi 13 février 2024, jour de Mardi Gras ! Dans notre article, laissez-vous emporter par un Tour de France des meilleures recettes régionales.

[Mis à jour le 13 février 2024 à 11h58] Comme chaque année, Mardi gras est l'occasion pour les becs sucrés de traverser le froid de l'hiver avec le ventre bien rempli de bonnes choses. Et c'est peu dire si en France, les régions regorgent de spécialités culinaires variées et gourmandes.

De la gaufre de Lille aux ganses niçoises, en passant par les roussettes, les crouchepettes et autres merveilles de Provence, il y en a pour tous les goûts. Et pour ceux qui ont peu de temps pour cuisiner, nous vous livrons la recette simple de la pâte à beignet, à agrémenter de chocolat, sucre glace, miel, sirop d'érable, confiture... À chacun ses goûts. Toutes nos idées de recettes plus bas !

Vous vous lancez dans les beignets maison mais n'avez que peu de temps ? On vous dévoile la meilleure recette de pâte à beignets, facile et rapide (5 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson !) pour des beignets maison qui n'ont rien à envier aux recettes régionales, signée du chef Philippe Etchebest :

Chaque région possède sa propre recette de Mardi Gras. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les traditions, et bien sûr, chaque région assure avoir la "vraie" recette de Mardi Gras. A vous de choisir parmi les traditions de nos régions de France :

Panier d'oreillettes provençale. © helenedevun - stock.adobe.com

