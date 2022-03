Station de ski et Covid : fin du pass vaccinal et du masque, le protocole

STATION DE SKI. Depuis le 14 mars 2022, le pass vaccinal et le port du masque ne sont plus obligatoires dans les stations de ski, mais des exceptions demeurent. Toutes les infos sur le nouveau protocole sanitaire.

[Mis à jour le 14 mars 2022 à 16h53] Depuis le lundi 14 mars 2022, le pass vaccinal (ou pass sanitaire pour les 12-15 ans) a totalement disparu de tous les lieux où il était requis. A l'entrée des remontées mécaniques tout comme des restaurants des stations de ski, le pass vaccinal n'est plus requis. Depuis le 14 mars également, le masque tombe dans les bars et restaurants, dans les discothèques, clubs et bars dansants, dans les commerces, offices de tourisme, à l'école de ski, chez les loueurs de matériels... Egalement, le masque n'est plus obligatoire sur les remontées mécaniques à véhicules ouverts (soit les télésièges et téléskis, hors télécabines). Il reste toutefois recommandé au pied des remontées mécaniques et lors des regroupements.

Depuis le 14 mars 2022, le pass vaccinal n'est plus demandé aux skieurs de plus de 16 ans à l'entrée des remontées mécaniques. Les adolescents âgés de 12 à 15 ans n'ont quant à eux plus besoin de présenter un pass sanitaire valide.

Le port du masque est uniquement obligatoire dans les remontées mécaniques à véhicules fermés, soit dans les télécabines, dès l'âge de 6 ans. Il demeure obligatoire également dans les files ou gares d'accès en intérieur, c'est notamment le cas des télécabines, des téléphériques, funiculaires et de leurs gares d'accès fermées.