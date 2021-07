Natation (JO) : dates et horaires des Français

JO NATATION. L'équipe de France de natation espère ramener une ou plusieurs médailles dans ces Jeux olympiques de Tokyo, retrouvez le calendrier complet et les heures des épreuves de natation pour notre délégation française.

[Mis à jour le 29 juillet 2021 à 15h00] En 2016 à Rio, la natation française avait connu des heures bien difficiles avec zéro médaille d'or et seulement deux médailles d'argent en bassin avec Florent Manaudou en 50m nage libre et au relais 4x100 m nage libre. Pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, l'équipe de France est en reconstruction avec des jeunes prometteurs comme Maxime Grousset et Léon Marchand mais également avec plusieurs cadres comme Florent Manaudou, Mehdy Metella et Charlotte Bonnet. Retrouvez l'ensemble du calendrier des Bleus en natation.

La natation est le temps fort de la première semaine avec des épreuves du samedi 24 juillet au dimanche 1er août avant les épreuves d'athlétisme, temps fort de la deuxième semaine.

Vendredi 30 juillet :

100m papillon (H) Demi-finales 03h30

200m brasse (F) Finale 03h41

200m dos (H) Finale 03h50

100m nage libre (F) Finale 03h59

200m 4 nages (H) Finale 04h16

200m dos (F) Demi-finales 04h35

50m nage libre (H) Séries 12h02

50m nage libre (F) Séries 12h24

1500m nage libre (H) Séries 12h48

Relais 4x100m 4 nages (F) Séries 14h36

Relais 4x100m 4 nages (H) Séries 14h50

Samedi 31 juillet :

100m papillon (H) Finale 03h30

200m dos (F) Finale 03h37

800m nage libre (F) Finale 03h46

50m nage libre (H) Demi-finales 04h11

50m nage libre (F) Demi-finales 04h32

Relais 4x100m 4 nages mixte Finale 04h43

Dimanche 1er août :

50m nage libre (H) Finale 03h30

50m nage libre (F) Finale 03h37

1500m nage libre (H) Finale 03h44

Relais 4x100m 4 nages (F) Finale 04h15

Relais 4x100m 4 nages (H) Finale 04h36 Voir les photos 30 chances françaises de médailles aux JO de Tokyo

25 ! À l'issue d'une dernière sélection aux championnats de France, ils sont 25 nageurs et nageuses à participer aux Jeux Olympiques 2021 de Tokyo, voici les nageurs et leurs catégories :

Messieurs

Jonathan Atsu : 200 m libre

David Aubry : 800 m libre

Maxime Grousset : 50 m libre, 100 m libre

Florent Manaudou : 50 m libre

Léon Marchand : 200 m 4 nages, 400 m 4 nages

Mehdy Metella : 100 m papillon

Yohann Ndoye Brouard : 100 m dos, 200 m dos

Jordan Pothain : 200 m libre

Mewen Tomac : 100 m dos, 200 m dos

Antoine Viquerat : 200 m brasse

Théo Bussière : 4x100 m 4 nages

Clément Mignon : 4x100 m libre

Charles Rihoux : 4x100 m libre

Hadrien Salvan : 4x200 m libre

Enzo Tesic : 4x200 m libre

Femmes

Charlotte Bonnet : 100 m libre, 200 m libre

Cyrielle Duhamel : 200 m 4 nages

Mélanie Hénique : 50 m libre

Fantine Lesaffre : 200 m 4 nages

Marie Wattel : 50 m, 100 m, 100 m papillon

Béryl Gastaldello : 4x100 m libre

Margaux Fabre : 4x200 m libre

Anouchka Martin : 4x100 m libre

Lucile Tessariol : 4x200 m libre

Assia Touati : 4x200 m libre

Champion olympique en 2012 à Londres, Florent Manaudou a pris sa retraite après les JO de Rio avant de se lancer dans une carrière de handballeur à Aix-en-Provence. Après quelques mois loin des bassins, le nageur de Marseille a finalement retrouvé la piscine avec pour objectif d'être de nouveau champion olympique à Tokyo. Seulement engagé sur le 50m nage libre, il faudra allumer sa télé le vendredi 30 juillet dès 12h avec les premières séries. La demi-finale se déroulera à 4h32 le 31 juillet alors que la finale est prévue à 3h30 dimanche 1er août.

Parce qu'il n'y pas que la course, la natation synchronisée a également sa place dans les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Les épreuves se dérouleront du lundi 2 août au vendredi 7 août. Malheureusement, l'équipe de France ne disputera pas l'épreuve de ballet aux Jeux Olympiques de Tokyo, une des deux disciplines de natation synchronisée inscrite au programme, avec le duo.