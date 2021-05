Vaccination Covid des plus de 55 ans : où et avec quel vaccin ?

Tous les 55 ans et plus peuvent se faire vacciner dans le pays. Il suffit pour cela de prendre rendez-vous auprès du professionnel ou du centre de son choix. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la vaccination des plus de 55 ans : quel vaccin disponible (Pfizer, Astrazeneca, etc.) ou encore quel lieu choisir pour se faire vacciner.

Afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a souhaité mettre en place une vaste campagne de vaccination sur tout le territoire. Celle-ci s’est déroulée en plusieurs étapes afin de vacciner en priorité les publics les plus fragiles. Depuis peu, les 55 ans et plus ont accès aux 4 vaccins disponibles en France. Une vaccination qui peut avoir lieu quel que soit l’état de santé du patient et qui se déroule aussi bien en centre de vaccination qu’auprès du médecin traitant ou d’un pharmacien.

Les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent donc se faire vacciner avec l’un des 4 vaccins autorisés sur le territoire, à savoir Moderna, Pfizer, AstraZeneca et Janssen. Le choix du vaccin n’est pas permis, mais certains sont accessibles uniquement en centre de vaccination, alors que d’autres sont proposés aussi bien en pharmacie qu’au sein des cabinets infirmiers, en EHPAD ou chez le médecin traitant. Le vaccin reste gratuit pour tous et est désormais accessible à toutes les personnes âgées de plus de 55 ans, avec ou sans comorbidité.

La vaccination des plus de 55 ans a débuté dès les mois de janvier et février. A cette période, seules les personnes présentant des risques aggravés (comorbidités) pouvaient accéder à la vaccination. Depuis le 12 avril en revanche, tous les Français de plus de 55 ans peuvent se faire vacciner. Le vaccin est donc désormais accessible à toutes les personnes de cette tranche d'âge, quel que soit leur état de santé (avec ou sans comorbidité) ou leur lieu de vie. Plusieurs vaccins et lieux de vaccination sont également proposés pour les 55 ans et plus.

La Haute Autorité de Santé recommande que le vaccin AstraZeneca soit administré exclusivement aux personnes âgées de 55 ans et plus. Les trois autres vaccins, Moderna, Pfizer et Janssen, sont toutefois accessibles à cette tranche d’âge. Le choix du vaccin n’est en revanche pas permis, il se fait en fonction des doses disponibles et des lieux de vaccination choisis. Les vaccins AstraZeneca, Moderna et Pfizer nécessitent deux injections pour être efficaces, le vaccin Janssen se fait quant à lui avec une seule injection.

Le vaccin contre le Covid-19 peut être administré dans différents lieux partout en France. Toutes les villes ne disposent pas de leur propre centre de vaccination dédié, c'est pourquoi les vaccins peuvent également être administrés par d’autres professionnels. Les 55 ans et plus peuvent ainsi se rendre chez leur médecin traitant, chez leur médecin du travail, en pharmacie, en cabinet infirmier ou encore sur leur lieu de soin le cas échéant. Aujourd'hui, aucune ordonnance n'est nécessaire pour se faire vacciner.

Les 55 ans et plus peuvent se faire vacciner en pharmacie afin de désengorger les établissements de soins et les centres de vaccination. Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous auprès de la pharmacie afin de réserver un créneau. Certaines pharmacies peuvent également réaliser des vaccins sans rendez-vous préalable. Les personnes présentant des comorbidités sont généralement prioritaires, même si, aujourd'hui, tous les 55 ans et plus ont accès au vaccin. En pharmacie, les deux vaccins disponibles sont AstraZeneca et Janssen. Pour obtenir le vaccin Pfizer ou Moderna, il faut en revanche se rendre en centre de vaccination.

Aujourd'hui, toutes les personnes âgées de 55 ans ou plus peuvent se faire vacciner contre le Covid-19, qu’elles aient une comorbidité ou non. Toutefois, les personnes les plus fragiles peuvent être prioritaires dans certains centres ou pharmacies. En effet, la comorbidité est un facteur de risque pouvant favoriser le développement de formes sévères de la maladie. Un questionnaire de santé peut alors être demandé pour vérifier le caractère plus urgent de la vaccination selon les cas. Toutefois, cette tranche d'âge peut désormais se faire vacciner avec l’un des 4 vaccins disponibles sans ordonnance et sans conditions particulières.