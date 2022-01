Nathalie Arthaud : programme pour 2022, sondages... Le point sur sa campagne présidentielle

Candidate sous les couleurs de LO (Lutte Ouvrière) pour la présidentielle 2022, Nathalie Arthaud espère se faire une place à l'extrême gauche de l'échiquier politique, et faire avancer les idées qu'elle défend.

Candidate officielle de LO (Lutte Ouvrière) lors des élections présidentielles de 2012 et 2017, Nathalie Arthaud a obtenu l’investiture de son parti pour l'élection présidentielle de 2022, à l'occasion du 50e congrès de l’Union communiste, qui s’est tenu les 19 et 20 décembre 2020. L’objectif de cette candidature est, selon le parti Lutte Ouvrière, "d’assurer la présence du courant communiste révolutionnaire" à cette élection. Nathalie Arthaud avait obtenu 0,64 % des votes en 2017 et 0,56 % en 2012.

Située à l’extrême gauche de l’échiquier politique, Nathalie Arthaud défend des idées chères à l’idéal communiste et au trotskisme. Parmi celles-ci figure notamment la protection des plus précaires et du salariat prolétaire, avec par exemple l’interdiction des licenciements et l’augmentation généralisée des salaires et des pensions de retraite. Mais l’objectif ultime de la candidate LO reste bien évidemment le renversement pur et simple du système capitaliste.

Idées de Nathalie Arthaud

Soucieuse de porter les valeurs et les idéaux du communisme révolutionnaire, Nathalie Arthaud propose des idées orientées vers la protection des plus faibles face au patronat. Augmentation des salaires et des pensions de retraite, sécurisation des carrières par le biais de l’interdiction des licenciements sont quelques-unes des propositions de la candidate de LO. Dans le même sens, Nathalie Arthaud suggère de mettre fin aux contrats précaires afin de pérenniser les carrières.

C’est à l’issue du 50e congrès de l’Union communiste qui s’est tenu les 19 et 20 décembre 2020 que Nathalie Arthaud est devenue la candidate officielle de Lutte Ouvrière pour les élections présidentielles de 2022. Avec cette candidature, Nathalie Arthaud souhaite faire entendre le camp des travailleurs. La candidate LO milite ouvertement pour le renversement du système capitaliste, dont elle dénonce les dérives.

Résultats des sondages pour la présidentielle

Les principaux instituts de sondage créditent Nathalie Arthaud de 0,5 à 1% d’intentions de vote. Rappelons que Nathalie Arthaud avait obtenu 0,64 % des voix en 2017 et 0,56 % en 2012, lors des deux précédentes élections présidentielles.

Programme de Nathalie Arthaud : les principales propositions

Fixer le Smic à 1800 euros.

Augmenter les salaires de 300 euros.

Interdire les licenciements et les suppressions d'emplois.

Diminuer le temps de travail hebdomadaire.

Permettre aux salariés d'accéder aux comptes de leur entreprise.

Rétablir la retraite à 60 ans avec 37,5 années de cotisations, en fixant le seuil minimal des pensions de retraite à 1800 euros.

Supprimer la TVA et restreindre l'impôt sur le revenu aux "capitalistes sur les profits tirés de l'exploitation"

Créer des États-Unis socialistes d'Europe.

Permettre la liberté de circulation et d'installation à tous les migrants, en supprimant les frontières.

Arrêter les opérations militaires françaises en Afrique et au Moyen-Orient.

Renverser le capitalisme pour lutter contre le terrorisme.

Organiser une politique environnementale à l'échelle de la planète.

Garantir la gratuité des soins prescrits par un médecin.

Embaucher des enseignants.

Pour lire l'intégralité du programme de la candidate de Lutte Ouvrière, cliquez ici.

Biographie de Nathalie Arthaud

Cheveux courts et bruns souvent coiffés sur le côté, style décontracté assorti de temps à autres de petites lunettes de vue, Nathalie Arthaud est une femme politique d'extrême gauche discrète et intransigeante. Cette fille de garagiste originaire de la Drôme en est à sa deuxième campagne présidentielle, qu'elle mène sous les couleurs du parti Lutte Ouvrière. Fidèle parmi les fidèles de l'idéologie communiste, elle adhère au parti trotskiste dès ses 18 ans. Elle poursuit en parallèle ses études, décrochant un Capes et une agrégation d'économie et de gestion, puis enseigne dans divers quartiers difficiles en banlieue parisienne et lyonnaise, avant de se fixer au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers (93), où elle donne ses cours en tout en faisant actuellement campagne. La candidate a fait le choix de ne rien révéler sur sa vie personnelle au cours des diverses interviews qu'elle a données. Nathalie Arthaud a simplement dévoilé qu'elle partageait son appartement de 48m2 en Seine Saint Denis, sans dire avec qui. En 2002, elle expliquait aussi à Gala pourquoi elle n'avait pas d'enfant : "je n'en ai pas parce que je n'ai jamais cessé de militer".

Côté politique, Nathalie Arthaud a obtenu 0,56% des voix lors du résultat de l'élection présidentielle de 2012, loin derrière les 5,7% d'Arlette Laguiller en 2007, date à laquelle la figure emblématique du parti Lutte Ouvrière depuis plus de trente ans a décidé de passer le flambeau. En 2017, elle recueille 0,64 % des suffrages à l'élection présidentielle.