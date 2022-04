Elite : quand voir la saison 6 sur Netflix ?

ELITE NETFLIX. Alors que la saison 5 d'Elite vient d'être mise en ligne, les fans qui ont binge-watché la série peuvent se demander quand sortira la saison 6, déjà annoncée par la plateforme de streaming.

[Mis à jour le 12 avril 2022 à 10h59] Elite a signé son retour sur Netflix ce vendredi 8 avril 2022. Les fans de la série sulfureuse ont pu déjà binge-watché la saison 5, dans laquelle deux acteurs français apparaissent : Adam Nourou et Louvia Bachelier (Demain nous appartient). Si la série a, comme à son habitude, fait vivement réagir sur les réseaux sociaux, certains ont déjà finis les 8 nouveaux épisodes.

Pas d'inquiétude, Elite reviendra ibien sur Netflix pour une saison 6. Pour l'heure, on ne connaît pas encore la date de sortie. Il semble toutefois peu probable de la découvrir cette année, puisqu'un an sépare généralement les différentes sasions de la série espagnole. Si tout va bien, la saison 6 d'Elite sera mise en ligne en 2023. Il faut toutefois encore attendre une officialisation de la plateforme de streaming.

Fiche série

Synopsis - Trois adolescents de la classe moyennet espagnole se retrouvent admis dans l'une des plus prestigieuses école privée du pays. Leur arrivée va générer des tensions au sein de l'établissement, jusqu'au meurtre.

Itzan Escamilla : Samuel García Domínguez

Omar Ayuso : Omar Shana

María Pedraza : Marina Nunier Osuna

Miguel Herrán : Christian Varela Expósito

Jaime Lorente : Fernando "Nano" García Domínguez

Álvaro Rico : Leopoldo " Polo " Benavent Villada

Mina El Hammani : Nadia Shana

Ester Expósito : Carla Rosón Caleruega

Danna Paola : Lucrecia " Lu " Montesinos Hendrich

Jorge López Astorga : Valerio Montesinos

Sergio Momo : Yeray

Leïti Sène : Malick D.

Miguel Bernardeau : Guzmán Nunier Osuna

Arón Piper : Ander Muñoz

Andrés Velencoso : Armando

Claudia Salas : Rebeka "Rebe" Parilla López

Georgina Amorós : Cayetana Grajera Pando

Carla Díaz : Ariadna " Ari " Blanco Commerford

Martina Cariddi : Mencía Blanco Commerford

Manu Ríos : Patrick Blanco Commerford

Pol Granch : Phillippe Florian Von Triesenberg

Diego Martín : Benjamín Blanco Commerford

Valentina Zenere : Isadora

André Lamoglia : Iván

Adam Nourou : Bilal

Isabel Garrido

Elite est une série télévisée à voir sur Netflix. En raison de son intrigue, rythmée par des meurtres, des enquêtes policières et des relations amoureuses entre les protagonistes, la plateforme de streaming déconseille aux enfants et adolescents de moins de 16 ans de se lancer dans les épisodes de ce programme..

Saisons et épisodes d'Elite

Saison 1 : Samuel, Nadia et Christian, trois étudiants issus de la classe ouvrière, sont admis dans le prestigieux lycée privée Las Encinas. Leur arrivée provoque des tensions au sein de l'établissement jusqu'au meurtre de Marina, l'une des élèves... Cette première saison est mise en ligne sur Netflix le 5 octobre 2018.

Episode 1 : "Bienvenue" (56 minutes)

Episode 2 : "Désir" (50 minutes)

Episode 3 : "Samedi soir" (53 minutes)

Episode 4 : "L'amour est une drogue" (48 minutes)

Episode 5 : "Mensonges" (49 minutes)

Episode 6 : "Tout ira bien" (49 minutes)

Episode 7 : "Quand tout explose" (47 minutes)

Episode 8 : "Assilah" (51 minutes)

Saison 2 : Samuel a disparu depuis trois jours. En parallèle, trois nouveaux élèves arrivent au lycée Las Encinas : Cayetana, Valerio et Rebeka. Cette seconde saison est mise en ligne sur Netflix le 6 septembre 2019.

Episode 1 : "Disparu depuis 20 heures" (52 minutes)

Episode 2 : "Disparu depuis 34 heures" (48 minutes)

Episode 3 : "Disparu depuis 36 heures" (53 minutes)

Episode 4 : "Disparu depuis 59 heures" (49 minutes)

Episode 5 : "Disparu depuis 63 heures" (50 minutes)

Episode 6 : "Disparu depuis 66 heures" (47 minutes)

Episode 7 : "Disparu depuis 84 heures" (53 minutes)

Episode 8 : "La Disparition" (50 minutes)

Saison 3 : Guzman et Samuel sont amis et mènent la vie impossible à Polo. Leur objectif : qu'il se dénonce et permette à Nano d'être libéré. Cette troisième saison est mise en ligne sur Netflix le 13 mars 2020.

Episode 1 : "Carla" (48 minutes)

Episode 2 : "Samuel et Guzman" (49 minutes)

Episode 3 : "Cayetana et Valerio" (48 minutes)

Episode 4 : "Lu" (52 minutes)

Episode 5 : "Ander" (52 minutes)

Episode 6 : "Rebeka" (50 minutes)

Episode 7 : "Nadia et Omar" (46 minutes)

Episode 8 : "Polo" (52 minutes)

Saison 4 : Une nouvelle année scolaire débute à Las Encinas suite à la mort de Marina et Polo. La directrice Azucena ets remplace par le PDG Benjamin, bien décidé à remettre de l'ordre dans l'établissement. Benjamin arrive avec ses trois enfants : Ari, Patrick et Mencia. Cette quatrième saison est mise en ligne sur Netflix le 18 juin 2021.

Episode 1 : "L'ordre nouveau" (54 minutes)

Episode 2 : "Cinq secondes" (53 minutes)

Episode 3 : "La valse du mensonge et de la tentation" (54 minutes)

Episode 4 : "Débats" (44 minutes)

Episode 5 : "La réinsertion" (46 minutes)

Episode 6 : "Je t'aime tout de travers" (40 minutes)

Episode 7 : "Avant de partir (1ere partie)" (50 minutes)

Episode 8 : "Avant de partir (2e partie)" (46 minutes)

Saison 5 : Trois nouveaux étudiants arrivent à Las Encinas : Bilal, Isadora et Ivan. La saison 5 est mise en ligne sur Netflix le 8 avril 2022.