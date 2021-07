MALEFIQUE FILM. Sorti en 2014, Maléfique met en scène Angelina Jolie dans la peau de la méchante de la Belle au bois dormant.

Synopsis - L'histoire secrète de la plus terrifiante des vilaines des films de Walt Disney est enfin portée à l'image avec Angelina Jolie dans le rôle phare. Quand elle était petite fille, Maléfique possédait une beauté rayonnante et un coeur généreux. Sa vie dans un royaume tranquille et boisé était heureuse jusqu'au jour terrible où des humains envahirent le royaume pour y semer le chaos. Pendant ces heures sombres, le courage de Maléfique aurait pu rester à jamais gravé dans les mémoires, si elle n'avait pas commis une trahison impardonnable. Peu à peu, Maléfique se transforme en la redoutable Maîtresse du Mal. Cette transformation diabolique commence quand elle place une malédiction sur Aurore, l'enfant de l'envahisseur. Elle découvre plus tard qu'Aurore a le pouvoir de la détruire et de faire revenir l'ordre dans le royaume.

Les enfants d'Angelina Jolie et Brad Pitt dans Maléfique

Dans Maléfique, aux côtés de leur mère Angelina Jolie, on peut voir trois des enfants de Brad Pitt et de l'actrice : Pax, Zahara et Vivienne Marcheline Jolie-Pitt. Vivienne Marcheline, la plus jeune, incarne Aurore dans sa jeunesse dans une scène avec sa mère. Pax et Zahara ont une apparition beaucoup plus furtive dans la production Disney sur les origines de la méchante de la Belle au bois dormant. Ils apparaissent très rapidement en arrière plan lors de la scène du baptême d'Aurore. Si les trois autres enfants du couple Brad Pitt-Angelina Jolie ne sont pas dans Maléfique, ils ont fait des apparitions au cinéma. L'aîné, Maddox, apparaît avec son père dans World War et dans le film de sa mère D'abord ils ont tué mon père, tandis que Pax, Zahara, Shiloh et Knox Jolie-Pitt doublent des personnages secondaires dans Kung Fu Panda 3.