Soldes iPhone : à quelles promotions faut-il s'attendre ?

SOLDES IPHONE. Si vous souhaitez mettre les mains sur un iPhone, attendre les soldes est une bonne initiative. Les fameux smartphones d'Apple profitent souvent de belles réductions durant les périodes des soldes.

Les soldes d'été 2023 commencent le mercredi 28 juin et se terminent le mardi 25 juillet dans la majorité des enseignes. L'iPhone est toujours l'un des produits High-Tech les plus recherchés lors de l'événement, et ce, quelle que soit sa version. Si Apple ne propose quasiment jamais de baisses de prix sur ses précieux téléphones, ce n'est pas le cas des sites de vente spécialisés. Durant les soldes d'été ou d'hiver, plusieurs versions d'iPhone profitent de belles réductions.

Meilleurs produits iPhone en solde

Des soldes d'hiver 2023 sur l'iPhone 14 ?

Bien que sorti très récemment, l'iPhone 14 profite souvent de promotions durant les périodes de soldes. Des rabais sur ce téléphone haut de gamme restent généralement toujours disponibles depuis sa sortie.

Quelles promotions des soldes 2023 sur l'iPhone 13 ?

L'iPhone 13 est-il concerné par les soldes d'hiver ? Apple a pour habitude de ne pas brader les tarifs de ces derniers produits sans proposer une nouvelle version au préalable. Bien qu'assez récent, l'iPhone 13 reste généralement proposé avec quelques baisses de prix durant les soldes.

Quelles sont les soldes sur l'iPhone 12 ?

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini ont souvent été concernés par des soldes via des marchands spécialisés. Nous vous communiquerons les prix des deux versions lors de l'événement.

L'iPhone 11 en promotion pour les soldes 2023 ?

Bien que l'iPhone 11 soit sorti il y a quelques années, il demeure toujours très puissant et performant. Il n'est pas rare de le retrouver en promotion, que ce soit dans le cadre d'un événement ou non. Nous traitons bien évidemment les baisses de prix annoncées sur l'iPhone 11 dans le cadre des soldes d'été 2023.

N'hésitez pas à consulter notre article sur l'événement afin de retrouver les meilleures offres des soldes 2023, toutes les dates officielles de l'événement, ainsi que les magasins participants. Nous mettrons à jour cet article avec les meilleures offres mises à disposition dès que les soldes d'été commenceront.