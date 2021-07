Jean-François Stévenin : ses films, ses enfants... Biographie de l'acteur français

JEAN FRANCOIS STEVENIN. Né le 23 avril 1944 à Lons-le-Saunier dans le Jura, Jean-François Stévenin est un acteur et réalisateur français. Retour sur sa filmographie et sa vie privée plus confidentielle.

Né le 23 avril 1944 à Lons-le-Saunier dans le Jura, Jean-François Stévenin est un acteur et réalisateur français. Il est notamment connu pour ses rôles dans L'argent de poche et Le Pacte des loups. Derrière la caméra, il a signé trois films : Le passe montagne, Double messieurs et enfin Mischka. Jean-François Stévenin est mort des suites d'une maladie le 27 juillet 2021 à l'âge de 77 ans dans un hôpital à Neuilly-sur-Seine.

Diplômé de la Haute Ecole de Commerce (HEC) de Paris, Jean-François Stévenin s'intéresse tout particulièrement au cinéma. Il rédige même une thèse dédiée au cinéma d'un point de vue économique. Jean-François Stévenin fait ses débuts au cinéma en tant que stagiaire lors d'un tournage à Cuba. Servant à la fois d'assistant-réalisateur, de technicien, de second assistant, il apprend les métiers du cinéma sur le tas. Avec La Chamade en 1968, il démarre sa carrière d'acteur en parallèle de ses embauches en tant qu'assistant-réalisateur.

Son expérience sur les plateaux de tournage, Jean-François Stévenin la mettra à profit en tant que réalisateur de ses propres films. Il en réalisera trois en tant que metteur en scène. En 1978, dans Passe-montagne, il campe un mécanicien jurassien qui fait la connaissance d'un parisien tombé en panne. Près de dix ans plus tard, en 1986, Jean-François Stévenin met en scène Double messieurs, un film où, au côté d'Yves Alfonso, il joue un homme à la recherche d'un de ses amis d'enfance vingt-cinq ans après. Sorti en 2002, Mischka est le dernier film de Jean-François Stévenin en tant que réalisateur. Il en profite pour mettre en scène certains de ses enfants Salomé et Pierre. Dans ce film, Jean-Paul Roussillon joue un vieil homme abandonné sur une aire d'autoroute avant d'être aidé par le personnage joué par Jean-Franois Stévenin qui va lui faire vivre une véritable aventure.

Acteur français, Jean-François Stévenin pénètre dans ce monde lors d'un stage pour sa thèse au sujet de l'économie du cinéma. Quelques années plus tard, François Truffaut le fait tourner dans plusieurs films : "L'enfant sauvage" (1970), "Une belle fille comme moi" (1972) et "La nuit américaine" (1973). Mais c'est le rôle qu'il lui donne dans "L'argent de poche" en 1976 qui lance sa carrière définitivement.

Les films les plus importants de sa filmographie sont sans doute "Une chambre en ville" (1982), "Passion" (1982), "36 fillette" (1988), "Le grand pardon" (1992), "Les aveux de l'innocent" (1996) ou encore "Le pacte des loups" (2001). Il joue également souvent pour le petit écran et participe entre autres à une série de neuf téléfilms intitulée "Le Camarguais". Il monte pour la première fois sur les planches en 2009 dans la pièce d'Harold Pinter, "L'anniversaire", avec une mise en scène de Michel Fagadau. Parallèlement à son métier d'acteur, il réalise trois films : "Le passe- montagne" (1978), "Double messieurs" (1986) et enfin "Mischka" en 2001.

Dans les années 2010, Jean-François Stévenin poursuit sa carrière toujours aussi prolifique au cinéma. On le voit notamment dans La Tête en friche (2010), Spiritismes (2013), Les beaux jours (2013) mais aussi Vénéneuses (2017), Les Grands Squelettes (2018), Pupille (2018). Sorti en 2021, Illusions perdues de Xavier Giannoli signe sa dernière apparition au cinéma.

Jean-François Stévenin partageait la vie de Claire, avec qui il s'est marié en 2006. Leur mariage est intervenu après 19 années de vie commune. Ensemble, le couple aura trois enfants : Robinson, Salomé et enfin Pierre. Claire Stévenin a eu l'occasion de jouer au cinéma face à sa fille Salomé mais aussi son compagnon Jean-François dans Comme une étoile dans la nuit, réalisé par René Féret en 2008. Dans les colonnes de Ciné Télé Revue, Claire Stévenin revenait sur sa relation avec Jean-François Stévenin : "Je ne m'imaginais pas une seconde vivre avec un homme pareil. Un garçon 'tout fou', cela ne correspondait pas à mes réalités d'alors [...] Curieusement, c'est un gros ours très séduisant."

Dans sa vie, Jean-François Stévenin a eu quatre enfants d'unions différentes. Sagamore Stévenin est son fils aîné. Né en 1974, Sagamore est le seul enfant qu'il a eu avec la psychanaliste Jacqueline Monnier, que l'on appelle parfois Florence Stévenin. Lui aussi acteur, Sagamore Stévenin est connu pour ses rôles au cinéma dans Michel Vaillant notamment mais aussi pour la série de TF1 Falco où il campe le rôle titre.

De sa relation avec Claire Stévenin, Jean-François Stévenin a eu trois autres enfants : Robinson Stévenin, né en 1981, Salomé Stévenin, née en 1985 et enfin Pierre Stévenin, né en 1995. Tous les trois sont comédiens, comme leur père. Robinson, notamment, a été salué d'un César du meilleur espoir masculin en 2002. On le connaît notamment pour ses rôles dans L'Armée du crime ou encore Mauvais Genres. Salomé, elle aussi, est actrice. On l'a vue dans les longs-métrages Mischka, mis en scène par son père, mais aussi Douches Froides ou encore Comme une étoile dans la nuit. Pierre Stévenin a également joué dans Mischka mais aussi dans Vipère au poing de Philippe de Broca.

L'acteur Jean-François Stévenin est mort le mardi 27 juillet 2021, a annoncé sa famille auprès de l'Agence France Presse. Le comédien, que l'on connaît notamment pour son rôle dans Le Pacte des loups mais aussi L'argent de poche, est décédé à l'hôpital de Neuilly, a-t-on appris le mercredi 28 juillet. "Il est décédé à l'hôpital à Neuilly, il s'est bien battu" lit-on dans le communiqué partagé par la famille Stévenin à l'AFP. Si ces informations ne précisent pas dans quelles circonstances l'acteur est mort, elles impliquent que Jean-François Stévenin était malade et qu'il a succombé à l'âge de 77 ans après avoir été hospitalisé. Le comédien n'avait jamais évoqué une quelconque maladie dans la presse.

Alors que le communiqué de la famille se montre assez évasif, le journal L'Union croit savoir que Jean-François Stévenin est "mort d'une longue maladie". Encore une fois, cependant, il n'y a pas de précisions au sujet de ce mal qui rongeait le comédien français. L'acteur lui-même ne s'était jamais laissé aller à des révélations concernant son état de santé. Le communiqué de presse transmis à l'AFP par la famille Stévenin reste lui aussi pudique au sujet des circonstances de la mort de Jean-François Stévenin.