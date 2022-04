QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU. "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu" est arrivé dans les salles de cinéma le 6 avril 2022. Peut-on espérer une suite sous la forme d'un quatrième film ?

[Mis à jour le 11 avril 2022 à 9h41] Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu est sorti dans les salles de cinéma française le 6 avril 2022. Le film a déjà réalisé 173 251 entrées pour son premier jour, un chiffre proche du second opus pour son lancement (200 723 entrées), confirmant le succès de la franchise. Dès lors, peut-on espérer un quatrième film ? Emilie Caen a confié auprès d'Allociné que l'équipe "adorerait faire un 4"e Bon Dieu. Même son de cloche du côté de Frédérique Bel, qui confirme une demande de la part des spectateurs à l'issue des projections.

Pour l'heure cependant, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 4 n'est pas encore officiellement en chantier. Les équipes du film n'ont confirmé ni préparation ou écriture d'une suite, ni idée de scénario à ce sujet. Il faudra donc attendre de connaître précisément les chiffres du box-office pour que la production décide de poursuivre ou non les aventures des Verneuil.

fiche film

Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu est le troisième volet de la saga comique signée Philippe de Chauveron. La famille Verneuil est de retour ce mercredi 6 avril 2022 au cinéma pour célébrer les 40 ans de mariage de Claude (Christian Clavier) et Marie (Chantal Lauby). Mais parmi les invités, on compte les familles de leurs quatre gendres. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 réunit de nouveau le casting des deux premiers films, avec les retours de Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Elodie Fontan ou encore Ary Abittan.

Synopsis - Claude et Marie Verneuil fêtent bientôt leurs 40 ans de mariage. Les quatre filles décident d'organiser une fête surprise en présence des familles de leurs gendres, Rachid, David, Chao et Charles.

Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu, troisième opus de la saga comique de Philipe de Chauveron, est sorti au cinéma le 6 avril 2022. Pour l'heure, aucune date de sortie du film en streaming est connue. Pour rappel, le second épisode de la franchise était sorti en 2019, 5 ans après la sortie du premier film qui avait cartonné au box-office.

Christian Clavier : Claude Verneuil

Chantal Lauby : Marie Verneuil

Ary Abittan : David Bénichou

Medi Sadoun : Rachid Benassem

Frédéric Chau : Chao Ling

Noom Diawara : Charles Koffi

Frédérique Bel : Isabelle

Emilie Caen : Ségolène

Elodie Fontan : Laure

Alice David : Odile

Pascal NZonzi : André Koffi

Salimata Kamate : Madeleine Koffi

Tatiana Rojo : Viviane Koffi

Daniel Russo : Isaac Benichou

Nanou Garcia : Sarah Benichou

Abbes Zahmani : Mohamed Benassem

Farida Ouchani : Moktaria Benassem

Bing Yin : Dong Ling

Li Heling : Xhu Ling

Jochen Hägele : Helmut

L'une des interprètes des filles Verneuil manque à l'appel de cet épisode 3. Julia Piaton, qui jouait Odile dans les deux premiers films, est absente de Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu. La comédienne a en effet dû se désister en raison d'un conflit d'emploi du temps : "À cause du Covid, les plannings de tournage ont été chamboulés. Julia n'était pas disponible du coup, on a gagné une sœur en plus", ont précisé Frédérique Bel et Noum Diawara dans La Boîte à questions de Canal+ le 31 mars dernier. Elle est remplacée par la comédienne Alice David, vue auparavant dans Babysitting et Mensonges.

On commence à avoir l'habitude de voir les films sortir directement sur des plateformes de streaming sans passer par la case cinéma. Si bien que les abonnés Netflix ont pu espérer découvrir Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 directement sur le site de visionnage en ligne. Cependant, le long-métrage de la saga portée par Christian Clavier et Chantal Lauby sort uniquement au cinéma ce mercredi 6 avril 2022. Il faudra attendre encore plusieurs mois voire années avant de le découvrir en streaming.

Le 23 avril 2021, l'équipe du film Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu était en deuil. Trois machinistes, Morvan Omnès, Milo Omnès et Hervé Ribatto, ont été victimes d'un accident de la route après avoir quitté le plateau de tournage en voiture. Pendant une semaine, le tournage est interrompu. Auprès du Parisien, Christian Clavier confie que "se réamuser après cela a été extrêmement difficile". A la fin du troisième épisode de la saga, un hommage est rendu aux trois hommes, à qui le film est dédié.

Le 2 novembre 2021, Ary Abittan est mis en examen pour viol. Cette affaire judiciaire pose question sur la sortie de Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu, d'autant plus que l'acteur joue l'un des protagonistes du film. Le réalisateur Philippe Chauveron a toutefois précisé qu'Ary Abittan n'avait pas été coupé au montage du film. Il n'a toutefois pas participé à la promotion du long-métrage en amont de sa sortie, "pour préparer sa défense" assure le cinéaste.