Cyril Lignac : biographie et restaurants du chef étoilé animateur sur M6

CYRIL LIGNAC. Le plus télégénique des chefs français est né à Rodez dans l'Aveyron. Après son apprentissage de cuisinier, il rejoint vite Paris pour se former auprès de grands chefs étoilés...

[Mis à jour le 26 janvier 2022 à 15h40] Originaire de l'Aveyron, le chef cuisinier chouchou des Français officie dans de nombreux programmes culinaires sur la chaîne M6, dont le Meilleur Pâtissier et Tous en cuisine sur M6. Le chef possède de nombreuses adresses à Paris mais aussi une à Londres. Sa biographie et ses petits secrets dans notre dossier ci-dessous.

Après son apprentissage en CAP de cuisinier, le jeune Cyril Lignac, originaire de Rodez dans le Midi de la France, est monté à Paris pour intégrer les cuisines d'Alain Passard, chef triplement étoilé du restaurant L'Arpège. Par amour pour la cuisine méditerranéenne, il rejoint les Frères Pourcel à la Maison Blanche, se perfectionne en pâtisserie aux côtés de Pierre Hermé, puis s'en suivront d'autres expériences dans de grandes tables comme la Grande Cascade dans le 16e arrondissement de Paris. En 2005, un grand tournant opère dans sa carrière lorsqu'il accepte d'animer une émission de cuisine, Oui chef ! sur la chaîne de télévision M6. Son talent et son capital sympathie révélés au grand public lui permettent d'être élu "Chef de l'année" par le magazine GQ. En somme, il devient le Jamie Oliver de la France !

Il rempile un an plus tard avec l'émission de cuisine Chef la recette. Il publie régulièrement des livres de recettes aux Editions Hachette. Parmi ses best seller, on trouve Cuisine Attitude, Génération Chef et les livres dérivés de ses émissions. En 2007, il lance également un magazine de cuisine bimestriel Cuisine by Cyril Lignac. S'en suivent d'autres apparitions télévisuelles comme son rôle de juré dans Top Chef, de 2010 à 2014... Et même une incursion au cinéma lorsqu'il décide de prêter sa voix à la version française du film Ratatouille (petite anecdote : les bruits de cuisine dans le film ont été enregistrés dans les cuisines du Quinzième, son restaurant étoilé qu'il a fermé en 2019). Le 14 janvier 2016, la maire de Paris Anne Hidalgo lui remet la plus haute distinction municipale : la médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris. La chance semble lui sourire cette année puisqu'il forme, en 2016, l'un des couples les plus en vue du moment avec l'actrice Sophie Marceau. Mais l'idylle ne durera que de janvier à novembre 2016.

Fiche d'identité

Sexe: Homme

Nationalité: France

Naissance le 05/11/1977 à Rodez

Métier: Animateur de télévision, Chef cuisinier, Auteur

Signe astrologique: Scorpion

Son compte Twitter: @cyril_lignac : "La cuisine, c'est comme on aime !"

Son compte Facebook

Taille: 1m84

Couleur des yeux : marrons

Couleur des cheveux : bruns

Pour ceux qui souhaitent se rendre dans l'une des pâtisseries du chef gourmand, consultez les informations dans notre dossier ci-dessous.

Cyril Lignac, ex-juré et guest favori de l'émission Top Chef, avait annoncé en juin 2019 qu'il mettait la clef sous la porte du Quinzième, son tout premier restaurant qui détenait depuis 2012 une étoile au guide Michelin. 15 années après l'ouverture de ce restaurant gastronomique, le chef de 41 ans avait "l'impression ne plus avancer". Mais ce n'était pas l'unique raison. Il avait confié au Monde que c'était une nécessité pour lui de se "libérer" de la course aux étoiles du Guide Michelin : "La vérité c'est que je n'ai plus envie d'être dans ce système de classement, je veux m'en libérer. Parce qu'à partir du moment où le Michelin te distingue, tu n'es plus chez toi : tu fais la cuisine pour les inspecteurs. Tu as peur de perdre ton étoile, tu en veux une deuxième. Et ça, ça ne me convient plus".

Et ce n'est pas la première fois qu'un chef étoilé souhaitait se libérer de cette course folle aux étoiles. Au mois de septembre 2017, le chef Sébastien Bras, aux commandes du restaurant familial Le Suquet à Laguiole depuis 10 ans, avait demandé à ce que la distinction suprême de 3 étoiles soit retirée de son restaurant, dans le but d'"avoir l'esprit libre, sans tension" et afin de se débarrasser de la pression engendrée par le précieux guide rouge. "On est inspecté deux à trois fois par an. On ne sait pas quand. Chaque assiette qui sort est susceptible d'être inspectée. C'est à dire que chaque jour, une des 500 assiettes qui sort de la cuisine peut être jugée", expliquait-il. Force est de constater que Cyril Lignac avait tenu le même discours au Monde : "On bosse dix-huit heures par jour, on tourne nos artichauts en espérant que ça plaise à l'inspecteur".

Si Cyril Lignac a pris la décision de fermer le Quinzième, il a depuis, bien poursuivi son chemin. Le chef est toujours à la tête de trois bistrots dans les 11e et 6e arrondissements de Paris et de 5 pâtisseries et une chocolaterie toujours sur la capitale. En mai 2021, il ouvre son premier restaurant à l'international, Bar des Prés dans le quartier de Mayfair à Londres. En juillet 2021, il ouvre Ischia à la place de l'endroit où se trouvait le Quinzième, dans le 15e arrondissement de Paris.

Si vous pincez pour les créations de Cyril Lignac, rendez-vous dans l'un des trois bistrots parisiens du chef : Le Chardenoux dans le 11e arrondissement de Paris, Aux Près et le Bar des Prés dans le 6e arrondissement, ou bien tester l'une de ces cinq "Pâtisseries Cyril Lignac" : au 133 rue de Sèvres dans le 6e arrondissement, au 24 rue Paul Bert dans le 11e arrondissement, au 55 Boulevard Pasteur dans le 15e arrondissement, au 2, rue de Chaillot dans le 16e arrondissement et au 9, rue Bayen dans le 17e arrondissement. Le chef a également ouvert une Chocolaterie rue de Chanzy dans le 11e arrondissement de Paris, qui fait office de "boutique et salon cacao".

C'est grâce à la télévision que Cyril Lignac s'est fait connaître des Français. Il arrivera par hasard à la télévision, en participant au programme "Oui Chef !", sur les conseils d'une cliente de son restaurant. Une émission qui va lui apporter la notoriété télévisuelle, Cyril Lignac devenant ainsi le principal animateur ou juré des émissions culinaires de M6. Il y distribue ainsi ses conseils alimentaires, ses recettes, dans une vocation pédagogique, comme dans "Vive la cantine", ou "M.I.A.M, Mon Invitation à Manger". Après avoir été membre du jury dès la première saison de Top Chef en 2010, il anime, depuis 2020, l'émission Tous en cuisine sur M6. En 2021, il présente Mon gâteau est le meilleur de France sur M6. Découvrez la liste de ses émissions ci-dessous :