SUICIDE SQUAD 2. The Suicide Squad est un film de James Gunn avec Idris Elba e t Margot Robbie au casting.

[Mis à jour le 30 juillet 2021 à 10h54] La première aventure de la Suicide Squad, réalisée par David Ayer avec Will Smith et Jared Leto au casting, avait déçu les critiques mais également les fans de comics. Malgré ce désaveu, l'équipe de super-méchants fait peau neuve le 28 juillet 2021 au cinéma. Avec de nombreux changements : de réalisateur (James Gunn remplace Ayer), de casting (exit Will Smith, bonjour Idris Elba), seule Harley Quinn, Captain Boomerang, Rick Flag et Amanda Waller sont de retour. L'équipe tout comme l'aventure et le ton du film est totalement changé. Et pour le meilleur, les critiques étant globalement conquises par ce reboot de Suicide Squad.

Synopsis - La prison de Belle Reve rassemble les pires super-vilains de la Terre. Pour s'évader, certains sont prêts à intégrer la Task Force X, une équipe de super-méchants menés par Amanda Waller, qui travaille au gouvernement américain, et le colonel Rick Flag qui les encadre. Parmi les membre de la Suicide Squad, on retrouve Bloodsport, Harley Quinn, Capitaine Boomerang, Peacemaker ou encore Blackguard. The Suicide Squad est un reboot du film sorti en 2016.

Voir la bande-annonce de The Suicide Squad

"Dix fois meilleur que le précédent", titre le Parisien, "Cette fois, c'est la bonne" estime de son côté le Journal du Geek : The Suicide Squad fait l'unanimité des critiques et devrait conquérir les fans des comics. En assumant totalement son concept d'abord (des super-méchants chargés d'aider le gouvernement) : "James Gunn s'approprie et outrepasse les conventions hollywoodiennes pour livrer un jeu de massacre inédit", estime Ecran Large, quand LCI salue le fait que James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, "s'autorise absolument tout ce qui lui était interdit chez Marvel". Le Figaro est également séduit par cette "parodie folle, drôle et violente du film de super-héros. "Fun et décomplexé" (Le JDD), dans la veine des Deadpool, The Suicide Squad crée la surprise et promet ainsi aux déçus du premier volet le véritable jeu de massacre qu'ils attendaient.

Est-ce une suite du premier Suicide Squad ?

The Suicide Squad se situe entre la suite et le reboot. Certains des acteurs du premier film, comme Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney et Joel Kinnaman sont de retour dans ce nouveau long-métrage. Cependant, il est tout à fait possible de suivre The Suicide Squad sans avoir vu le précédent film réalisé par David Ayer. Le ton et la plupart des personnages ne sont pas en corrélation avec le premier film, si bien que le film peut aussi être considéré comme un reboot, qui ne s'inscrit dans aucun univers précédemment vu, à l'exception, peut-être, de la série de films dans lesquels on a pu voir l'Harley Quinn de Margot Robbie.

Lors de l'annonce de la mise en chantier de The Suicide Squad en septembre 2019, James Gunn avait révélé pas moins de 24 noms au casting, et pas des moindres. Certains vont d'ailleurs reprendre le rôle qu'ils incarnaient dans le premier volet Suicide Squad. Margot Robbie va de nouveau prêter ses traits à Harley Quinn. Jai Courtney (Terminator Genisys) incarne Capitaine Boomerang, tout comme Joel Kinnaman (vu dans la série Altered Carbon) qu'on va retrouver pour interpréter Rick Flag et Viola Davis (protagoniste de la série How to get away with Murder) dans le rôle d'Amanda Waller. Les fans du premier volet ne retrouveront cependant pas Will Smith, qui incarnait le tireur Deadshot.

Le casting comporte également de nouveaux visages : l'acteur britannique Idris Elba, Nathan Fillion (Castle) et Peter Capaldi (Doctor Who). Sont également annoncés John Cena (Fast & Furious 9), Michael Rooker (Les Gardiens de la Galaxie), Alice Braga, Taika Waititi (réalisateur de Thor : Ragnarok), Storm Reid, Sean Gunn, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Juan Diego Botto, Steve Agee, Daniela Melchior, David Dastmalchian, Tinashe Kajese, Julio Ruiz, Flula Borg, Jennifer Holland et Pete Davidson.