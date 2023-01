Seaquarium du Grau-du-Roi : prix, horaires, tout savoir sur la visite

SEAQUARIUM. Près de 200 espèces de poissons de Méditerranée et tropicaux, 25 espèces de requins, des phoques et des otaries vous attendent au Seaquarium Institut Marin du Grau-du-Roi.

[Mis à jour le 6 janvier 2023 à 12h02] Comme de nombreuses villes situées en bord de mer, Le Grau-du-Roi possède son aquarium. Fondé en 1989, le Seaquarium est un endroit idéal pour petits et grands où l'on peut facilement passer une bonne partie de la journée. Sur une superficie de 2 500 m², installé dans le complexe touristique appelé "le Palais de la Mer", le Seaquarium permet d'explorer les fonds marins à travers un parcours ludo-éducatif. Son Requinarium de 900 m² sur deux niveaux où l'on peut observer 25 espèces de requins, en fait sa renommée.

En 2023, le Seaquarium est devenu le Seaquarium Institut Marin, centre de culture scientifique aux missions d'intérêt général, dédié à l'étude, la valorisation et la préservation active des écosystèmes marins. Le Muséo Tortue a été remplacé par un espace dédié à la problématique de la pollution plastique.

Que visiter au Seaquarium Institut Marin du Grau-du-Roi ?

Vous découvrirez le monde marin à travers sept grandes thématiques : Tout d'abord, les bassins méditerranéens et les bassins tropicaux avec leurs poissons multicolores, sans oublier le bassin des méduses. Sur fond noir et lumière bleue, elles semblent flotter dans l'eau comme des parachutes. Ensuite, un espace muséographique de 250 m² baptisé Plastic Invasion est dédié à la problématique de la pollution plastique dans nos mers et océans.

Mais vous ne serez pas au bout de vos surprises, car vous entrerez ensuite dans le tunnel des requins. Entièrement transparent, il permet de voir évoluer les requins et donne l'impression d'être réellement avec eux. Après les requins, ce sont les otaries et les phoques que vous pourrez observer. Vous pourrez sans doute même assister à leur repas.

Enfin, après un passage par l'espace ludique, vous pourrez visiter le petit musée de la mer. Il présente de façon très pédagogique l'histoire du port du Grau du Roi. D'une durée de visite d'environ 2 heures, le Seaquarium Institut Marin n'est pas à manquer, particulièrement si le temps est pluvieux, vous n'aurez plus aucune excuse pour rater cet endroit magique ! Après cela, vous pourrez aller vous reposer et prendre un bain de soleil sur la grande plage de l'Espiguette.

Malgré son tarif un peu élevé, le Seaquarium du Grau-du-Roi vaut vraiment le détour. Les caisses ferment 1 heure avant l'aquarium.

Billet adulte : 16€.

Billet enfant de 5 à 15 ans inclus : 11,50€.

Billet Réduit Étudiants, personnes handicapées, sous présentation d'un justificatif : 14 €.

Enfants de moins de 5 ans : gratuit.

Pack Famille (2 adultes + 2 enfants) : 49,52 €.

Pack Famille (3 adultes + 2 enfants) : 63,90 €.

Enfant en situation de handicap : 9,50 €.

De juillet à août : de 9h30 à 23h30.

D'octobre à mars : de 9h30 à 18h30.

Avril, mai, juin, septembre : de 9h30 à 19h30.

Ouverture tous les jours de l'année sauf le 25 décembre et le 1er janvier au matin.

Adresse : Avenue du Palais de la Mer, 30240 Le Grau-du-Roi

Tél : 04 66 51 57 57 | Site internet : Seaquarium