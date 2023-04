Expo Ramsès : visite de l'expo en images, infos pratiques

EXPO RAMSES. L'exposition "Ramsès & l'or des Pharaons" à la Grande Halle de La Villette de Paris rassemble 180 objets exceptionnels du règne de Ramsès, pharaon bâtisseur qui a régné 67 ans sur l'Egypte ancienne. Visite en images.

[Mis à jour le 12 avril 2023 à 11h55] Présentée par la société américaine World Heritage Exhibition et le Ministère des Antiquités égyptiennes, l'exposition immersive "Ramsès & l'or des Pharaons" fait une longue halte à La Grande Halle de La Villette de Paris jusqu'au 6 septembre 2023. L'occasion unique de découvrir 180 objets inestimables, dont la plupart voit le jour pour la première fois hors Egypte, qui donnent vie à l'histoire de ce grand pharaon.

Parmi ces artefacts, les visiteurs peuvent découvrir le cercueil de Ramsès prêté exceptionnellement à la France par l'Egypte. L'exposition pourrait battre le record de celle consacrée à Toutânkhamon, qui avait vu le jour 4 ans auparavant à la Grande Halle de La Villette, réunissant 1,4 million de visiteurs en 2019. Après deux haltes à Houston et San Francisco, l'exposition "Ramsès & l'or des Pharaons" entame son circuit européen en commençant par Paris avant de poursuivre dans 8 autres villes du monde.

Quelle visite de l'expo Ramsès & l'or des Pharaons à La Villette ?

L'exposition suit l'histoire de Ramsès II dit Ramsès le Grand, des Grandes Pyramides de Gizeh à la Vallée des Rois, et des temples d'Abou Simbel à Karnak. Les visiteurs empruntent ce voyage pharaonique commencé il y a 3 000 ans dans la cité ancienne de Memphis. Découvrez notre reportage en images :

Où se trouve l'exposition Ramsès à Paris ?

Le sarcophage de Ramsès est de retour sur la capitale, 47 ans après sa première exposition à Paris, non plus au Grand Palais mais à La Grande Halle de La Villette. Après 2019 où la capitale a été la seconde étape de l'exposition itinérante sur "Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon", drainant plus d'1 million de visiteurs, la Grande Halle de La Villette réitère l'expérience autour des pharaons avec "Ramsès & l'or des Pharaons", première étape européenne d'une tournée mondiale.

Quel est le tarif des billets de l'exposition Ramsès à Paris ?

L'exposition "Ramsès & l'or des Pharaons" est ouverte tous les jours de 10h à 19h. Comptez 24 euros pour un billet adulte et 20 euros pour un billet enfant, de 4 à 14 ans (gratuit pour les enfants de moins de 4 ans). L'audioguide est en plus, au prix de 7 euros. Accéder à la billetterie.