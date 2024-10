Quelle est la trousse de secours idéale pour les vacances ?

Vous partez prochainement en vacances ? Pensez à glisser une trousse de secours dans vos valises afin de pallier aux petits soucis du quotidien. Médicaments, essentiels... Voici la liste des produits à emporter en fonction de votre destination.

Que vous voyagiez en sac à dos, dans un club de vacances, à la mer ou en montagne, en solo, en couple ou en famille, vous n'êtes jamais à l'abri d'un problème de santé lors de vos prochaines vacances. Peu encombrante et essentielle pour soigner petits bobos ou agir en cas de problème de santé mineur, la trousse de secours de voyage est à emporter partout avec vous. Contenu de la trousse de soins, essentiels, médicaments... Suivez nos conseils afin de partir vers une nouvelle destination l'esprit serein.

Traitements habituels, anti-douleurs, pansements, nettoyant antiseptique... Les produits essentiels feront bien évidemment partie de votre futur voyage. Cependant, vous devrez compléter correctement votre trousse de secours en fonction de votre destination. Si vous partez en Europe, aux Etats-Unis ou au Canada, le climat variera peu et vous trouverez facilement le nécessaire sur place. En revanche, si vous vous envolez vers un pays tropical, il faudra alors prévoir le nécessaires pour prévenir certaines maladies infectieuses ou parasitaires.

En voyage dans un pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, n'hésitez pas à vous munir de produits spécifiques tels que des anti-nauséeux, des comprimés ou filtres pour purifier l'eau, des sachets de réhydratation orale ou encore un traitement anti-paludisme préventif.

En optant pour une trousse de secours de voyage, vous aurez tous les essentiels à disposition. Optez plutôt pour une boîte imperméable et rigide, qui protégera les éléments qu'elle contient des chocs, de la chaleur ou de l'humidité. Évitez de vous encombrer et emmener de quoi faire face aux petits bobos mais aussi aux problème plus sérieux : un gel désinfectant sans eau pour les mains, des pansements et sparadraps, des compresses, des petits ciseaux, de la crème de protection à indice élevé, de la lotion répulsive pour les insectes, des coton-tiges, de la Biafine, un spray réfrigérant, des anti-douleurs, une pince a épiler, des mouchoirs jetables, du savon de Marseille...

Avec un enfant, il faut être prêt à parer à toute éventualité pendant les vacances. : insolation, égratignures, piqûres d'araignées... N'hésitez donc pas à rajouter quelques éléments supplémentaire dans votre trousse de secours si vous partez en voyage en famille : de la Bétadine pour désinfecter, du Smecta contre les diarrhées légères, de l'Hémoclar pour les bosses, du Panotile pour traiter une otite, du Diprosone pour les réactions aux piqûres d'insectes ou encore quelques dosettes de sérum physiologique.

Vidéo : Que mettre dans sa trousse à pharmacie pour les vacances ?