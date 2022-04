Jo-Wilfried Tsonga : Qui est "Jo" ?

TSONGA. Deuxième palmarès du tennis français derrière Yannick Noah, Jo-Wilfried Tsonga est l'un des joueurs les plus populaires du circuit. Biographie, palmarès, couple, retraite, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur "Jo".

Biographie Jo-Wilfried Tsonga. Jo-Wilfried Tsonga est né le 17 avril 1985 au Mans, ville située dans le département de la Sarthe, en région Pays de la Loire. Fils d'un ancien handballeur professionnel français et d'une mère enseignante, "Jo" a pratiqué d'autres sports que le tennis dans son enfance comme le football où il jouait dans un club local située dans la banlieue du Mans. Jo-Wilfried Tsonga a commencé sa carrière tennistique au club des 3 vallées à Coulaines dans la Sarthe où il reste jusqu'à ses treize ans, avant d'être admis au pôle espoir de Poitiers où il passe deux ans. En 1999, il arrive en région parisienne pour intégrer l'INSEP où il restera deux années.

Sur le circuit junior, Jo-Wilfried Tsonga a remporté quelques titres majeurs comme l'US Open en 2003 mais il a également atteint les demi-finales des trois autres Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon). Il passe professionnel en 2004 où il forme avec Gaël Monfils, Gilles Simon et Richard Gasquet, les quatre Mousquetaires. Durant toute sa carrière, le Français a toujours su s'appuyer sur sa puissance physique naturelle et son gabarit imposant sur les courts (1m88 et 90 kilos) pour remporter des rencontres. Joueur de fond de court, "Jo" se sert de son coup droit à plat surpuissant mais aussi son revers à deux mains oppressant pour mettre sous pression ses adversaires et dominer les échanges. Sans oublier son service lourd qui peut parfois dépasser les 220 km/h.

Au fil des années, certains coups sont venus s'ajouter à sa panoplie offensive comme le passing à une seule main en bout de course ou les services volées. Son jeu ultra-offensif et sa joie de vivre communicative sur le terrain font de lui un joueur très spectaculaire et adoré par les spectateurs dans les tribunes. S'il n'est jamais parvenu à remporter un Grand Chelem, Jo-Wilfried Tsonga reste un joueur dominant de ces quinze dernières années sur le circuit ATP.

Quel est le palmarès de Jo-Wilfried Tsonga ?

Depuis son passage chez les professionnels, Jo-Wilfried Tsonga a remporté 18 titres sur le circuit dont le Masters 1000 de Paris-Bercy en 2008 et le Masters 1000 de Toronto en 2014 face au Suisse Roger Federer. Une finale à l'Open d'Australie en 2008 perdue contre Novak Djokovic mais aussi une finale perdue contre Roger Federer en 2011 aux Masters de Londres s'ajoutent à son palmarès comme la médaille d'argent avec Michaël Llodra aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

La Coupe Davis en 2017 obtenue avec Lucas Pouille, Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert est un moment fort de la carrière de Jo-Wilfried Tsonga.

Quel est le classement de Jo-Wilfried Tsonga ?

Actuellement 220e mondial, Jo-Wilfried Tsonga a commencé sa carrière professionnelle aux alentours de la 400e place mondiale (394e - NDR). Le meilleur rang au classement ATP obtenu par le natif du Mans est la 5e place le 27 février 2012. Un classement dans le top 5 mondial seulement obtenu par cinq Français auparavant (Yannick Noah, Henri Leconte, Guy Forget, Cédric Pioline et Sébastien Grosjean).

Quelle est la fortune de Jo-Wilfried Tsonga ?

Depuis son passage chez les professionnels en 2004, Jo-Wilfried Tsonga a amassé plus de 22 millions de dollars (22,427,568m de $) en prize money. Sans compter ses différents sponsors, ses primes ou ses contrats publicitaires. Sans oublier son académie de tennis lancée avec son ancien entraîneur Thierry Ascione : All In Tennis Academy.

Qui est la femme de Jo-Wilfried Tsonga ?

Depuis plusieurs années, Jo-Wilfried Tsonga partage sa vie avec Noura El Swekh. Ils se sont mariés ensemble le 21 juillet 2018 au Château de Bagnols dans le Beaujolais, plus d'un an après avoir eu leur premier enfant né le 24 mars 2017. Depuis, "Jo" et sa femme ont eu un autre fils.

La retraite de Jo-Wilfried Tsonga.

Fin de carrière pour Jo-Wilfried Tsonga ! Après l'édition 2022 de Roland-Garros, Jo-Wilfried Tsonga rangera définitivement ses raquettes. Le Manceau a annoncé mercredi 6 avril sur ses réseaux sociaux qu'il prendra sa retraite après les Internationaux de France qui ont lieu du 22 mai au 5 juin. Après 18 ans au plus haut niveau et 18 titres à son palmarès, "Jo" met un terme à sa carrière miné par les blessures depuis quelques années.

Cest avec beaucoup démotions que jannonce aujourdhui ma décision darrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de @rolandgarros

It is with great emotion that I announce today my decision to stop my career at the next French Openhttps://t.co/yCmP3wch3o — Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) April 6, 2022

Tsonga déclare avoir décidé cela "depuis quelques semaines" et espère pouvoir vivre de belles émotions pour son dernier Grand Chelem parisien : "Ce sera mon quinzième Roland et j'espère que d'ici-là (22 mai-5 juin, NDR), je resterai en forme et je serai capable d'être celui que j'ai toujours été dans ce tournoi. Le but, c'est d'être moi-même et j'aime être performant."