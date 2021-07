Invincible Armada : défaite de la marine espagnole en 1588

En 1588, l'Invincible Armada, la flotte affrétée par Philippe II d'Espagne pour conquérir l'Angleterre d'Élisabeth Ire, essuie une écrasante défaite. C'est un épisode de la guerre anglo-espagnole qui sévit de 1585 à 1604.

Résumé de la défaite de l'Invincible Armada en 1588 - L'Invincible Armada, la flotte d'invasion espagnole affrétée par le roi catholique Philippe II d'Espagne, avait pour mission de renverser Élisabeth Ire, la reine protestante d'Angleterre, car celle-ci menaçait les territoires possédés par l'Espagne dans les Pays-Bas. L'Armada espagnole est composée de plus de 130 navires et emporte 30 000 hommes. Elle est défaite lors de la bataille de Gravelines le 8 août 1588 contre la marine anglaise. La tempête et l'impossibilité de trouver refuge dans un port l'obligent à renoncer à sa mission. Pendant le voyage du retour vers l'Espagne, alors qu'elle contourne la Grande-Bretagne par le nord, une nouvelle tempête fait échouer sur les côtes de l'Irlande 24 de ses bateaux. Toutefois, même si l'objectif du roi Philippe II d'Espagne n'a pas été atteint, cet épisode de la guerre qui oppose le royaume catholique à l'Angleterre protestante a affaibli la monarchie anglaise. Il s'ensuivra le traité de Londres, signé en 1604, qui est plus favorable à l'Espagne qu'à l'Angleterre.

La guerre anglo-espagnole (1585-1604) a débuté en raison du soutien apporté par Élisabeth Ire d'Angleterre au soulèvement des provinces espagnoles des Pays-Bas contre le roi d'Espagne. Les relations entre Élisabeth Ire et Philippe II sont depuis longtemps tendues. Philippe II estime qu'Élisabeth est une usurpatrice et que le trône d'Angleterre doit revenir à Marie Stuart, la reine d'Écosse. Cette dernière est en effet catholique, tandis qu'Élisabeth est une "hérétique", élevée dans la foi protestante. Au-delà des motivations religieuses et dynastiques, Philippe II a aussi des raisons politiques et commerciales d'envahir l'Angleterre pour renverser Élisabeth Ire. Il veut mettre un terme au soutien anglais à la rébellion dans ses provinces des Pays-Bas, et aux attaques de corsaires financés par l'Angleterre sur les galions espagnols qui rapportent des richesses du Nouveau Monde.

L'Invincible Armada est constituée de 90 navires et de 47 barques. Ces 137 bateaux sont répartis en 10 escadrons :

L'escadron de Biscaye (10 galions et autres vaisseaux plus petits), commandée par le général Juan Martínez de Recalde, qui est également le grand amiral de la flotte.

L'escadron du Portugal (principalement des galions), commandé par le capitaine général Medina Sidonia.

L'escadron de Guipuzcoa (10 galions) sous les ordres du général Miguel de Oquendo.

L'escadron de Castille (14 bâtiments), sous les ordres du général Diego Flores de Valdés.

L'escadron d'Andalousie (10 galions et d'autres bâtiments), commandé par le général Pedro de Valdés.

L'escadron d'Italie (10 navires), commandé par le général Martín de Bertendona.

L'escadron des Urcas : il s'agit des 23 navires transportant munitions et vivres, commandés par le général Juan Gomez de Medina.

L'escadron de 4 galéasses sous les ordres de Hugo de Moncada i Gralla.

L'escadron de 4 galères mené par le capitaine Diego de Medrado.

L'escadron des 22 tenders, caravelles et autres bâtiments commandés par le général Antonio Hurtado de Mendoza.

L'Invincible Armada affronte les navires anglais à Gravelines © NAMUR-LALANCE/SIPA

L'Invincible Armada mène plusieurs combats – au cours desquels elle subit déjà des pertes – alors qu'elle remonte la Manche. Elle mouille ensuite au large de Gravelines, pour attendre l'armée espagnole de Flandre. C'est alors qu'elle subit une attaque de la marine anglaise, qui incendie plusieurs vaisseaux et la met en déroute. La bataille de Gravelines se tient le 8 août 1588. Ne réussissant pas à débarquer en Angleterre et attaqué à maintes reprises par l'amiral anglais Francis Drake, le duc de Medina Sidonia décide de mettre fin à la tentative d'invasion et de retourner en Espagne. L'Armada est obligée, en raison de l'orientation des vents et des attaques de Drake, de contourner la Grande-Bretagne par le nord. Une tempête fait naufrager de nombreux bâtiments sur les côtes irlandaises. Au cours du voyage retour, l'Armada subit d'autres avaries météorologiques. Seuls 22 bateaux rentrent en Espagne.

Malgré cette défaite, l'Espagne n'est pas réellement affaiblie, car elle bénéficie toujours de solides revenus venant du Nouveau Monde. L'Angleterre lance une "contre-Armada" en 1589, mais subit plusieurs revers qui mettent à mal ses finances. L'Espagne met de nouveau en œuvre une Armada en 1596 puis en 1597. Armadas qui seront mises en déroute par des tempêtes. Finalement, les deux pays ennemis signent un traité de paix à Londres en 1604 et mettent fin à la guerre. Élisabeth Ire et Philippe II d'Espagne n'ayant pas réussi à s'entendre, ce sont leurs successeurs respectifs : Jacques Ier et Philippe III, qui concluent cette paix. Ainsi, les deux nations mettent de côté leurs querelles religieuses et politiques, et l'Angleterre stoppe son soutien à la révolte néerlandaise. La défaite de l'Invincible Armada marque toutefois le début de la lente perte d'influence de l'Espagne sur le trafic maritime.